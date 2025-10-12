< sekcia Šport
Cyprus zvíťazil v H-skupine na pôde San Marína jednoznačne 4:0
San Maríno je bez bodu posledné.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Cypru si pripísali na konto druhé víťazstvo v európskej kvalifikácii MS 2026. V dueli H-skupiny uspeli v nedeľu na pôde San Marína jednoznačne 4:0. V neúplnej tabuľke sa so ziskom ôsmich bodov posunuli na tretie miesto pred Rumunsko, ktoré večer čakal domáci súboj s lídrom skupiny Rakúskom. San Maríno je bez bodu posledné.
európska kvalifikácia MS 2026
H-skupina:
San Maríno - Cyprus 0:4 (0:1)
Góly: 10. Loizou, 60. Andreou, 67. Kastanos (z 11 m), 79. Kakoullis
tabuľka:
1. Rakúsko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13:5 13
3. Cyprus 7 2 2 3 11:9 8
4. Rumunsko 5 2 1 2 10:6 7
5. San Maríno 7 0 0 7 1:24 0
