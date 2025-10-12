Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cyprus zvíťazil v H-skupine na pôde San Marína jednoznačne 4:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

San Maríno je bez bodu posledné.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Cypru si pripísali na konto druhé víťazstvo v európskej kvalifikácii MS 2026. V dueli H-skupiny uspeli v nedeľu na pôde San Marína jednoznačne 4:0. V neúplnej tabuľke sa so ziskom ôsmich bodov posunuli na tretie miesto pred Rumunsko, ktoré večer čakal domáci súboj s lídrom skupiny Rakúskom. San Maríno je bez bodu posledné.



európska kvalifikácia MS 2026

H-skupina:

San Maríno - Cyprus 0:4 (0:1)

Góly: 10. Loizou, 60. Andreou, 67. Kastanos (z 11 m), 79. Kakoullis



tabuľka:

1. Rakúsko 5 5 0 0 19:2 15

2. Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13:5 13

3. Cyprus 7 2 2 3 11:9 8

4. Rumunsko 5 2 1 2 10:6 7

5. San Maríno 7 0 0 7 1:24 0
