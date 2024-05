Czerkawski si želá boom v Poľsku, na príhodu s Pálffym nezabudne

Ostrava 16. mája (TASR) - Návrat do elity svetového hokeja po 22 rokoch si nenechala ujsť ani legenda poľského hokeja. Bývalý útočník Mariusz Czerkawski bol pri tom, keď Poliaci vypadli v roku 2002 do I. divízie MS a verí, že účasť na MS pomôže naštartovať hokejový boom v krajine. Bývalý hráč NHL si počas krátkeho pobytu v Ostrave zaspomínal na viacerých slovenských spoluhráčov a pripomenul aj úsmevnú príhodu so Žigmundom Pálffym.



V prvom rade však veril, že poľskému tímu, ktorý na MS vedie Slovák Róbert Kaláber, sa bude dariť viac než v roku 2002. Aj vtedy boli nováčik v elitnej kategórii, no okamžite z nej vypadli. "Je to po dlhom čase, čo je Poľsko späť medzi najlepšími tímami sveta. Dlho sme čakali na našu chvíľu na veľkej scéne. Popri rôznych míľnikoch poľského hokeja sme dúfali, že nastane určitý boom, ktorý pomôže tomuto športu v našej krajine. Napríklad vtedy, keď som ako prvý hráč, ktorý hokejovo vyrastal v Poľsku, prišiel do NHL. Alebo po tom, čo sme v roku 1992 hrali na ZOH. Neskôr prišiel do NHL ďalší Poliak Krzysztof Oliwa, ale ozajstný boom, ktorý by výrazne naštartoval tento šport, nenastal. Možno práve teraz je ten čas. Túžime po tom, aby bol tento šport populárnejší, hoci vieme, že zatiaľ je ďaleko od futbalu, basketbalu, plochej dráhy či volejbalu. Želám si, aby sa v krajine stavalo viac ľadových plôch a štadiónov, ktoré by prilákali k športu mládež. Je veľa mesiacov, počas ktorých nemáme ľad. Od apríla do júna štadióny nefungujú. To nie je správne. V krajinách ako napríklad Fínsko môžu deti trénovať po celý rok, štadióny fungujú. Verím, že pribudnú aj kvalitní tréneri, potrebujeme to," načrtol problémy poľského hokeja.



Czerkawski odohral v NHL v rokoch 1994 - 2006 celkovo 787 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 223 gólov a 227 asistencií. Nastupoval za Boston, Edmonton, NY Islanders, Montreal a Toronto. Počas kariéry si zahral s viacerými slovenskými spoluhráčmi, na ktorých rád spomína. "Prvý Slovák, na ktorého si pamätám, je môj dobrý priateľ Jozef Stümpel. Keď som prišiel do Bostonu, on tam už bol. Bolo príjemné mať tam niekoho, kto mi bol skoro ako krajan, často sme spolu trávili čas."



Pri menovaní ďalších slovenských spoluhráčov sa Czerkawski nakrátko zasekol: "Už očividne zabúdam a niekedy sa mi pomieša Slovák s Čechom. V 90-tych rokoch boli zásadné zmeny v Poľsku a aj v Československu a stáva sa, že si niekedy pomýlim českého hráča so slovenským a opačne. Určite však viem, že Slovákmi sú Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy, to sú veľké osobnosti a boli to výborní hráči," povedal účastník Zápasu hviezd NHL v sezóne 1999/00.



S Pálffym sa stretli v New Yorku Islanders, odohrali spolu dve sezóny. "Žigo bol veľmi zaujímavý a rád na neho spomínam. Je veľa príbehov, ktoré by som o ňom mohol rozprávať. Pamätám si na posezónne testy, počas ktorých sme mali šliapať na bicykli s kyslíkovými maskami. To je ten test, v ktorom idete naplno a na konci zvraciate. Ste po tom skoro mŕtvi. My sme boli nahnevaní, že sme sa nedostali do play off a k tomu nás ešte čakali tieto testy. Bolo to pre to, aby nás mohli neskôr porovnať s našou formou pred nasledujúcou sezónou a kempom. Žigo bol vtedy nahnevaný a unavený, no napriek tomu na neho tlačili, aby spravil ten testy. Mal za sebou sezónu, v ktorej bol náš líder a dal vyše 40 gólov. Keď dokončil test, tak ju zahodil a povedal: "Ja nedávam góly na bicykli, vieš?," a odišiel. Vtedy to nebola príjemná situácia, no teraz je to už smiešne. Ani generálny manažér nebol vtedy nadšený," spomenul Czerkawski.



Medzi bývalými spoluhráčmi dnes 52-ročnej poľskej legendy boli aj ďalší Slováci - Zdeno Cíger, Branislav Mezei, Richard Zedník či Zdeno Chára, s ktorým sa stretli v NY Islanders. Chára vtedy začínal svoju 24-ročnú kariéru v NHL. "Keď sme spolu hrali, bol ešte mladý chalan a musel si oddrieť svoje vo farmárskom tíme. Už vtedy to však bol veľký chlap. Bol však ohromne súťaživý, vytrvalý a silný. V začiatkoch kariéry mal skôr deštruktívny štýl hry, tréneri mu dávali za úlohu zrážať sa a puky iba nastreľovať na mantinel. Neskôr sa hráčsky vyvinul. Islanders spravili jednu zo svojich najväčších chýb, keď ho vymenili. V tej chvíli však asi netušili, aký dobrý hráč to môže byť," zamyslel sa Czerkawski a s úsmevom dodal: "Môžem s ním hrať golf. To je asi jediná disciplína, v ktorej s ním môžem súťažiť."



Chára zamieril z Islanders do Ottawy, po štyroch rokoch v drese Senators sa stal hráčom Bostonu. Bruins doviedol v roku 2011 k Stanleyho poháru a v klube sa stal legendou. "Som rád, že niečo také dosiahol a špeciálne ma teší, že sa to stalo práve v Bostone. Tam som začal aj skončil svoju kariéru, ale nezískal som pohár," priznal Czerkawski.



Jeho postavenie v poľskom hokeji je mimoriadne, vo svete mu spravil dobré meno ako nikto pred ním. "To je dôvod, pre ktorý teraz stojíte pri mne, však?," pousmial sa počas rozhovoru, no z toho, že sa k nemu žiadny Poliak nepriblížil, nemá radosť: "Ak by sme mali za uplynulých 30 rokov ďalších 50 hráčov v NHL, bol by to iný príbeh. Bol by pravdepodobne väčší a krajší než je teraz. Samozrejme, že je pekné byť v niečom prvý, ale škoda, že nepribudli ďalší hráči. Kris Oliwa bol úplne iný typ hráča, Wojtek Wolski zase nikdy nereprezentoval Poľsko. Mali sme zopár poľských hráčov, ktorí však vyrastali mimo Poľska. Želám si, aby sa to zmenilo a aby z detí, ktoré žijú a hokejovo rastú v Poľsku, boli hrdí reprezentanti a hráči pre svetový hokej a NHL. Dúfame, že takým by mohol byť 20-ročný útočník Krzysztof Macias. Má na to predpoklady," poznamenal Czerkawski.







/vyslaní redaktori TASR/