< sekcia Šport
D. Egyházy skončil vo finále C1 na 12. mieste, vyhral Chaloupka
Iba 18-ročný D. Egyházy predviedol v kvalifikácii čistú jazdu bez dotyku a obsadil v nej ôsme miesto.
Autor TASR,aktualizované
Vaires-sur-Marne 4. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Egyházy obsadil posledné 12. miesto vo finále C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne. Na olympijskom kanáli doplatil na 50-sekundovú penalizáciu, na víťazného Čecha Václava Chaloupku stratil 55,40 s.
Iba 18-ročný D. Egyházy predviedol v kvalifikácii čistú jazdu bez dotyku a obsadil v nej ôsme miesto. Úradujúci juniorský majster sveta v tejto disciplíne sa vo finále držal na medzičasoch v popredí, no neprešiel korektne 18. bránku a dostal „päťdesiatku“. Skončil dvanásty a tak jeho maximom v seriáli zostáva 11. miesto v Prahe z tohto roku.
Za bránami finále zostali ďalší dvaja Slováci - Matej Beňuš mal v kvalifikácii dve trestné sekundy a nevyšla mu spodná pasáž trate, čo mu stačilo iba na 18. pozíciu so stratou 8,91. Marko Mirgorodský skončil s „päťdesiatkou“ až na 53. mieste (+56,58). Beňuš je v SP najvyššie zo slovenského tímu na 8. mieste, D. Egyházy je štrnásty. Po druhej priečke zostal na čele Žiga Lin Hočevar zo Slovinska pred Chaloupkom.
Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Záverečné kolo Svetového pohára sa pôjde 10.–13. septembra v španielskom La Seu d’Urgell a za umiestnenie sa budú prideľovať dvojnásobné body.
Iba 18-ročný D. Egyházy predviedol v kvalifikácii čistú jazdu bez dotyku a obsadil v nej ôsme miesto. Úradujúci juniorský majster sveta v tejto disciplíne sa vo finále držal na medzičasoch v popredí, no neprešiel korektne 18. bránku a dostal „päťdesiatku“. Skončil dvanásty a tak jeho maximom v seriáli zostáva 11. miesto v Prahe z tohto roku.
Za bránami finále zostali ďalší dvaja Slováci - Matej Beňuš mal v kvalifikácii dve trestné sekundy a nevyšla mu spodná pasáž trate, čo mu stačilo iba na 18. pozíciu so stratou 8,91. Marko Mirgorodský skončil s „päťdesiatkou“ až na 53. mieste (+56,58). Beňuš je v SP najvyššie zo slovenského tímu na 8. mieste, D. Egyházy je štrnásty. Po druhej priečke zostal na čele Žiga Lin Hočevar zo Slovinska pred Chaloupkom.
Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Záverečné kolo Svetového pohára sa pôjde 10.–13. septembra v španielskom La Seu d’Urgell a za umiestnenie sa budú prideľovať dvojnásobné body.
4. kolo SP vo Vaires-sur-Marne
finále C1 muži: 1. Václav Chaloupka (ČR) 94,94 (0), 2. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) +0,16 s (2), 3. Ryan Westley (V. Brit.) +2,07 (0), 4. Miquel Trave (Šp.) +2,85 (0), 5. Nicolas Gestin (Fr.) +5,14 (0), 6. Raffaello Ivaldi (Tal.) +6,24 (2),... 12. Dominik EGYHÁZY (SR) +55,40 (50)
poradie v SP (4 z 5): 1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 201 b., 2. Václav Chaloupka (ČR) 157 3. Nicolas Gestin (Fr.) 150, 4. Adam Burgess (V. Brit.) 147, 5. Ryan Westley (V. Brit.) 138,... 8. Matej BEŇUŠ (SR) 130, 14. Dominik EGYHÁZY (SR) 87
finále C1 muži: 1. Václav Chaloupka (ČR) 94,94 (0), 2. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) +0,16 s (2), 3. Ryan Westley (V. Brit.) +2,07 (0), 4. Miquel Trave (Šp.) +2,85 (0), 5. Nicolas Gestin (Fr.) +5,14 (0), 6. Raffaello Ivaldi (Tal.) +6,24 (2),... 12. Dominik EGYHÁZY (SR) +55,40 (50)
poradie v SP (4 z 5): 1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 201 b., 2. Václav Chaloupka (ČR) 157 3. Nicolas Gestin (Fr.) 150, 4. Adam Burgess (V. Brit.) 147, 5. Ryan Westley (V. Brit.) 138,... 8. Matej BEŇUŠ (SR) 130, 14. Dominik EGYHÁZY (SR) 87