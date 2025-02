D. Streda s istotou hornej šestky, Ščasný: Mohli sme sa dotiahnuť

Žilina 23. februára (TASR) - Šláger sobotňajšieho programu 21. kola futbalovej Niké ligy medzi Žilinou a Dunajskou Stredou sa skončil po výsledku 1:1 deľbou bodov. Domáci tak nevyužili možnosť prehovoriť ešte do boja o prvé miesto po základnej časti, hostia mohli naproti tomu odchádzať spokojní, keďže si zaistili miesto v skupine o titul.



"Šošoni" ešte mali šancu zdramatizovať dianie na čele tabuľky, avšak pred domácimi fanúšikmi doplatili na efektivitu v zakončovaní. Dávid Ďuriš v prvom polčase nepremenil pokutový kop, po prestávke umožnili Žilinčania súperovi v 50. minúte skórovať. "Berieme aj bod, keďže sme doťahovali vedenie hostí po zbytočnom góle. V ofenzíve sme mali znova veľa strát, ktoré nás boleli. Je to o kvalite a trpezlivosti v útočnej fáze, potrebujeme viac využiť ľahkosť a pokoj. Odhadnúť, kedy si to dať do nohy, kedy to zas skúsiť za obranu. Jednoducho, zbrklo strácame lopty, čo nás stojí následne veľa síl. Navyše, keď Slovan znova zakopol, mohli sme sa dotiahnuť na špicu tabuľky a zároveň odskočiť Dunajskej. Mrzí nás to teda veľmi, že sme nevyhrali," cituje trénera Žiliny Michala Ščasného oficiálna klubová webstránka.



Dunajská Streda si neudržala gólové vedenie, keď v 77. minúte inkasovala od Xaviera Adanga. Z trávnika však mohla odchádzať spokojná, keďže aj remíza postačila na definitívu účasti v skupine o titul. "Už pred zápasom sme mali istotu, keďže sme poznali výsledok z Ružomberka. Snažíme sa pozerať sami na seba. Prvý cieľ, ktorý sme si dali v januári, sa nám podarilo splniť a už sa pozeráme na ďalšie zápasy. Strata na Trnavu je veľká, na Žilinu ešte väčšia, takže sa snažíme byť pri zemi. Je to síce klišé, že od zápasu k zápasu, ale určite nepôjdeme do žiadneho stretnutia odovzdaní. Každý zápas chceme vyhrať, myslím si, že máme na to kvalitu. Máme mladé družstvo, ale je tam veľký priestor na zlepšenie. Najbližší zápas je pre nás najdôležitejší. Tešíme sa, že sme v šestke a čakajú nás výborné zápasy. Ďalší dôležitý cieľ je prilákať ľudí späť na štadión na domáce zápasy. Tieto tri kolá dali ľuďom správny impulz, aby začali mužstvu veriť a proti Ružomberku môže prísť väčšia návšteva," uviedol kouč Dunajskej Stredy na pozápasovej tlačovej konferencii.



Žilina sa pokúsi v zostávajúcom programe základnej časti Niké ligy udržať druhé miesto v tabuľke a čo najviac ukrojiť z bodového náskoku Slovana. "Samozrejme, sme smutní. Chceli sme získať tri body, napokon máme jeden. Vzhľadom na priebeh zápasu však musíme brať aj ten. Je to škoda, mohli sme sa dotiahnuť na Slovan, no verím, že už v utorok v Komárne budeme bodovať naplno," povedal po zápase domáci obranca Adama Drame.