D. Strede stačila na body v Podbrezovej silná desaťminútovka
Autor TASR
Podbrezová 18. apríla (TASR) - V 6. kole nadstavby o titul vo futbalovej Niké lige podľahla Podbrezová doma Dunajskej Strede 1:2 a zaknihovala šiestu prehru v rade, keď celkovo nevyhrala už osem súťažných zápasov za sebou. Tím zo Žitného ostrova si vďaka zisku troch bodov drží druhé miesto v tabuľke.
Domáci v úvode duelu nevyužili niekoľko dobrých možností a tak do vedenia išli hostia, keď sa v 30. min presadil z bezprostrednej blízkosti Gueye. Železiari odpovedali do dvoch minút presným volejom Chylu z hranice šestnástky, lenže následne vyrobili vzadu chybu, ktorú hasil nedovoleným zákrokom brankár Jurička, z pokutového kopu ho tak prekonal Tuboly. Po zmene strán tretí gól DAC v podaní Oura neplatil pre ofsajd, lenže Dunajskostredčanov to mrzieť nemuselo, keďže už neinkasovali a záver stretnutia zvládli.
Niké ligy - 6. kolo nadstavbovej časti
skupina o titul:
FK Železiarne Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:2)
Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m). Rozhodovali: Choreň - Štofik, Bobko. ŽK: Paraj - Kačaraba, Blažek, Diongue, Kapanadze, Gagua, 459 divákov
Podbrezová: Jurička – Mielke, Lampreht, Paraj – Kováčik (73. Hakobjan), Chyla (60. Štefánik), Palumets (80. Š. Faško), Sanusi (60. Khiminets) – Mrvaljevič, Šiler, Silagadze (60. Galčík)
Dunajská Streda: Popovič – Blažek (87. Modesto), Kačaraba, Nemanič, Mendez – Kapanadze, Tuboly, Ouro (64. Gagua), Gruber (75. Diongue) – Gueye (87. Kukovec), Sylla (64. Kmeť).
