Sobota 3. január 2026
Da Cunha rozhodol o víťazstve Coma 1:0 nad Udinese

Snímka zo zápasu Como 1907 - Udinese Calcio. Foto: TASR/AP

Udinese je na priebežnej 11. priečke.

Autor TASR
Rím 3. januára (TASR) - Futbalisti Coma vyhrali v sobotňajšom dueli 18. kola talianskej Serie A nad Udinese 1:0. O trojbodovom zápise rozhodol premenený pokutový kop kapitána domácich Lucasa da Cunhu. Como si upevnilo šieste miesto, z ktorého stráca dva body na piaty Juventus. Udinese je na priebežnej 11. priečke.



Serie A - 18. kolo:

Como 1907 - Udinese Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 18. da Cunha (z 11 m)
