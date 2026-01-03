< sekcia Šport
Da Cunha rozhodol o víťazstve Coma 1:0 nad Udinese
Udinese je na priebežnej 11. priečke.
Autor TASR
Rím 3. januára (TASR) - Futbalisti Coma vyhrali v sobotňajšom dueli 18. kola talianskej Serie A nad Udinese 1:0. O trojbodovom zápise rozhodol premenený pokutový kop kapitána domácich Lucasa da Cunhu. Como si upevnilo šieste miesto, z ktorého stráca dva body na piaty Juventus. Udinese je na priebežnej 11. priečke.
Serie A - 18. kolo:
Como 1907 - Udinese Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 18. da Cunha (z 11 m)
Como 1907 - Udinese Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 18. da Cunha (z 11 m)