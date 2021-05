Akvabela Daabousová dosiahla životný úspech, nadchla aj rozhodcov

Budapešť 11. mája (TASR) - Slovenská akvabela Nada Daabousová dosiahla na ME v plaveckých športoch v Budapešti životný úspech. V technických zostavách sólistiek obsadila cenné 7. miesto. Za pôsobivé vystúpenie si od rozhodkýň vyslúžila známku 78,0825 bodu.



V porovnaní s ME 2018 v Glasgowe si v technickom sóle polepšila o šesť priečok. V konkurencii reprezentantiek z 15 krajín za sebou nechala Talianku Martu Murruovú i skúsenú Češku Alžbetu Dufkovú. V stredu o 9.00 h absolvuje Daabousová v Duna aréne finále voľných zostáv sólistiek. Vo štvrtok predpoludním ju spoločne s Chiarou Dikyovou čaká technický program dvojíc.



Daabousová svojím utorňajším výkonom nadchla nielen slovenskú reprezentačnú trénerku Noru Szauderovú, ale aj rozhodcov. "Nada potvrdila, že je skvelá športovkyňa a naplno zúročila svoje skúsenosti. Prvá barakuda jej nevyšla, no nevykoľajilo ju to a dala tomu druhú šancu. Dala to na pána, namiesto penalizácie z toho boli pekné body a aplaudoval jej celý rozhodcovský zbor. Zaslúži si veľké uznanie, veď sa postarala o historicky najlepší výsledok slovenského synchra na vrcholnom podujatí," uviedla pre TASR Szauderová.



"S výkonom som spokojná. Nevyšiel mi iba posledný technický element, ktorý viem urobiť oveľa lepšie, ale podarilo sa mi ho zachrániť a získať krásne siedme miesto. Zajtra ešte z 12. miesta plávam finále voľného sóla, budem sa snažiť zaplávať čo najlepšie a toto umiestnenie a bodový zisk ešte vylepšiť," uviedla Daabousová pre TASR.



V technickom sóle sa pri neúčasti Rusiek tešila zo zisku zlata Ukrajinka Marta Fjedinová, ktorá dostala známku 91,8845 b. Striebro putuje do Grécka zásluhou Evangelie Plataniotiovej, bronz si z Budapešti odniesla Bieloruska Vasilina Chandošková.