Dabrowská s Routliffovou postúpili do finále ženskej štvorhry US Open

ženy - štvorhra - semifinále:



Gabriela Dabrowská, Erin Routliffová (Kan./N.Zél.-16) - Hsieh Su-Wei, Wang Si-jü (Taiw./Čína-8) 6:1, 7:6 (4)



New York 8. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Gabriela Dabrowská s Novozélanďankou Erin Routliffovou postúpili do finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open. V semifinále ako turnajové šestnástky zdolali ôsmy nasadený čínsko-taiwanský pár Wang Si-jü, Hsieh Su-Wei 6:1, 7:6 (4).