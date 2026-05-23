Dabrowski, Julardžija a Lukačevič pokračujú v Košiciach

Na snímke vľavo Damián Bariš a vpravo Adam Morong (Skalica) a uprostred Edin Julardžija (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica v Košiciach v sobotu 7. februára 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Poľský brankár Dabrowski prišiel do Košíc v novembri a odvtedy odchytal 13 duelov, v ktorých si štyrikrát udržal čisté konto.

Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Trojica futbalových legionárov Kevin Dabrowski, Edin Julardžija a Leonardo Lukačevič si bude obliekať dres FC Košice aj v budúcej sezóne. Účastník Niké ligy to v sobotu potvrdil na klubových sociálnych sieťach.

Poľský brankár Dabrowski prišiel do Košíc v novembri a odvtedy odchytal 13 duelov, v ktorých si štyrikrát udržal čisté konto. Ofenzívny stredopoliar Julardžija z Chorvátska a rakúsky ľavý obranca Lukačevič posilnili klub v januári tohto roka a pripísali si 12, resp. 16 štartov vo všetkých súťažiach. Všetkým trom hráčom boli uplatnené opcie na predĺženie zmlúv.
