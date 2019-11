Dunajská Streda odčinila päťgólovú prehru z Michaloviec, zdolala Nitru

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 64. Divković. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Žákech, 7189 divákov



FC DAC: Jedlička - Blackman, Oravec, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida, Oravec - K. Vida, Fábry (89. Šimčák), Divković - Ramirez



FC Nitra: Šípoš – Kuník (46. Dubeň), Farkaš, Podhorín - Bilovský, Faško - Fabiš, Gatarić (71. Štefanec), Magda - Ristovski, Chobot (61. Šefčík)

Hlasy:

Peter Hyballa, tréner DAC-u: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, Nitra sa stiahne do defenzívy. V prvom polčase najväčšia šanca patrila hosťom. Bol to ťažký polčas po ťažkom týždni, po prehre v Michalovciach. V druhom polčase to bolo herne lepšie. Spravili sme zmenu v zostave a to nám pomohlo, mali sme veľa šancí. Prešli sme aj krízovou situáciou pri zahodenej penalte. Čo môžem vyzdvihnúť, to bol najmladší tím v histórii DAC-u. Kompliment hráčom, ako zvládli dnešný zápas."



Gergely Geri, tréner Nitry: "Gratulujem domácim, ukázali, kde je ich kvalita. Vedeli sme, že musíme byť pozorní v defenzíve. Mali sme aj šancu, škoda že sme ju nepremenili, dodalo by nám to viac síl. Tlak domácich sa stupňoval. Prvý zlomový moment - penaltu - sme ustáli. Súper nás potrestal zo šance. Opäť sme prešli na dobrú defenzívu, ale v prechodovej fáze sme boli zlí, hráči boli nervózni. Chlapcom gratulujem, urobili všetko pre dobrý výsledok, dnes to na bodový zisk nestačilo."

ŠKF iClinic Sereď - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)



Góly: 80. Sidibé, 90+3- Hovhannisyan. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Metalsi, Lukáčik - Hovhannisyan. 247 divákov.



Zostavy a striedania:



ŠKF iClinic Sereď: Iliev - Dabó, Ba, Hučko, Slaninka - Pankaričan (46. Rorič), Lukáčik (82. Nascimento), Iván, Metalsi - Morong, Špehar (61. Louka)



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Soler, Vojtko - Grič - Danko (89. Kountouriotis), Savvidis, Garcia, Kolesár (74. Žofčák) - Sidibé (90.+ Hovhannisyan)

AS Trenčín – FK Pohronie 0:1 (0:1)



Gól: 45.+ Mészáros. ŽK: Kleščík, Koolwijk, El Madioui, Šulek – Mazan, Abrahám. Rozhodovali: Micheľ – Ádám, Jekkel, 234 divákov



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Koolwijk (85. Letenay), Kleščík, Skovajsa – El Mahdioui – Roguljič, Corryn – Van Kessel, Čatakovič, Comvalius (59. Kadák)



Pohronie: Jenčo – Dzurík, Nosko, Jacko, Župa – Sedláček, Pellegríni – D. Hrnčár (60. Blahút), Klec (79. Badolo), Mazan – Mészáros (64. Abrahám)

Hlasy:

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: „Počas celého zápasu sme dobýjali hlboký obranný val súpera. Chýbalo mi od hráčov viac kreativity a dôrazu v situáciách vpredu. Veľmi ťažko sme sa presadzovali do gólových šancí. Súper strelil gól, my, bohužiaľ, nie.“



Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: „Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo vyhrať. Hráči v minulých týždňoch pracovali na tréningoch fantasticky a už bolo načase, aby za to boli odmenení. Získali tri body a bude dôležité, aby ich potvrdili doma budúci týždeň. Zápas sme dobre takticky zvládli, súpera sme do vyložených šancí nepustili. Dali sme gól, vyhrali sme, a to nás teší. Sme na začiatku cesty, verím, že nám tri body pomôžu v kabíne.“

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 0:0



Rozhodovali: Ziemba - Bobko, Vitko, ŽK: Asanović, Gustavo, Čögley, Duga, Pintér – Baumgartner, de Assis, 1138 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Brašeň, Pintér, Asanović, Čögley – Švec (46. Gustavo), Sloboda, Duga (82. Oliveira), Kovaľ (77. Rodrigues Junior) - Ďubek – Jarovič



Senica: Vorel – Dias, Didiba, Addo, de Assis – Cvek, Klapan, Yenne - Baumgartner (82. Ramiréz) – Castaňeda, Akinyoola

Hlasy:

Karol Praženica, tréner ViOn-u: "Na ťažkom teréne sa dnes lepšie pohybovali hostia. Po polčase sme preto museli zmeniť rozostavenie. Druhý polčas sme hrali lepšie, kopali sme 11 rohových kopov, ale naša efektivita je nízka. Nakoniec súper v nadstavenom čase trafil brvno aj tyč, napriek tomu si myslím, že remíza je spravodlivá."



Michal Ščasný, tréner Senice: "Pre mňa osobne, aj pre mužstvo, strata dvoch bodov. Hrali sme dobrý futbal, ale chýbala nám nadstavba. Keď nedáte góly nemôžete vyhrať, dnes to bol šesťbodový zápas, z ktorého však máme iba bod."

Dunajská Streda/Myjava/Žilina/ 30. novembra (TASR) - Futbalisti ŠKF iClinic Sereď prehrali v 17. kole Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce 0:2. Zápas sa hral na Myjave.Dunajská Streda chcela odčiniť päťgólovú prehru z Michaloviec, taktiež sa rozlúčiť s domácim publikom víťazstvom, kým Nitra ťahala tri zápasy bez prehry. Z domáceho tábora chýbal obranca Koštrna, ktorého klub počas týždňa vyradil z kádra. Prvá vážnejšia šanca zápasu prišla v 17. minúte, keď domáci Ronan pohrozil ďalekonosnou strelou, lopta letela tesne vedľa Šipošovej brány. O minútu neskôr vystrelil z prvej Ramirez, ale nad. V 27. minúte po chybe Beskorovajnyho mohol ísť sám na bránu Gatarić, ale Jedlička bravúrne vychytal najväčšiu šancu Nitry v prvom polčase. Napriek prevahe sa Dunajská Streda nedokázala dostať do vyložených šancí, na druhej strane Nitra hrozila z protiútokov. V 44. minúte Divković dostal výbornú loptu od Ramireza v pokutovom území, jeho strelu z blízka Šípoš bravúrne chytil.Dunajská Streda začala druhý polčas veľkou šancou, v 46. minúte Divkovićovu strelu z päťky Šípoš vyrazil na roh. O dve minúty neskôr pohrozil Ronan, ale strelu Nitriansky brankár opäť kryl. V 54. minúte K. Vida centroval z pravej strany, Ronan to skúšal strelou z prvej, ale Šípoš bol na mieste. Pekná akcia sa zrodila v 56. minúte, Blackman prihral z pravej strany, Ramirez loptu sklepol M. Vidovi, ktorého strelu však Šípoš opäť chytil. V 59. minúte bol v pokutovom území faulovaný Ramirez, nariadenú penaltu zahrával Davis, ale Šípoš loptu famózne chytil. V 64. minúte prišiel prvý gól zápasu, Divković dostal loptu na ľavej a z hranice pokutového územia poslal loptu do siete – 1:0. V 70. minúte mal druhý gól na kopačkách A. Fábry, ale jeho strela skončila tesne vedľa. V 78. minúte po rohu Ronana hlavičkoval Beskorovajnyj tesne vedľa. Dunajská Streda mala ku koncu ďalšie šance, ale skóre sa už nemenil.V prvom polčase sa hral obojstranne opatrný futbal s minimom gólových šancí. V 7. minúte si s gólovou šancou Serede poradil michalovský brankár. V 13. min hlavičkový pokus Sidibého skončil v rukaviciach brankára Ilieva. V 27. minúte pokus Danka minul ľavú žrď seredskej bránky. V 36. minúte po rohovom kope Ivána nedokázal Ba loptu usmerniť do priestoru michalovskej bránky. V závere polčasu sa mohli hostia dostať do vedenia, ale Martinez namiesto strely zvolil zbytočnú prihrávku. Po zmene strán sa v 53. min dostal do šance hosťujúci Vojtko, ale jeho pokus zneškodnil brankár Iliev. O 5 minút neskôr opäť pohrozili Zemplínčania, keď Sidibé prihral Martinezovi, ale jeho strela išla mimo sereďskej bránky. V 68. min priamy kop michalovského Griča skončil u domáceho gólmana. V 70. minúte opäť pohrozili hostia, keď strelu Savvidisa zneškodnil Iliev. O 5 minút neskôr sa mohli Michalovce ujať vedenia, keď center Danka sklepol Sidibé a tvrdej strele Martineza chýbali centimetre. V 78. minúte po centri striedajúceho Žofčáka hlavičku Sidibého vyškriabal Iliev na roh. V 80. minúte sa hostia predsa len dočkali, keď aktívny Sidibé po prihrávke Žofčáka dostal loptu za Ilievov chrbát. Zemplínčania po strelenom góle umnou hrou kontrolovali priebeh zápasu, domácich nepustili do záverečného tlaku a dokonca v nadstavenom čase strelili druhý gól, ktorý zaznamenal striedajúci Hovhannisyan, ktorý za niečo viac ako minútový pobyt na ihrisku stihol dostať žltú kartu a streliť gól. Za výkon v druhom polčase si Michalovčania zaslúžene odvážajú tri body a domáci natiahli šnúru zápasov bez víťazstva na štyri.V studenom počasí sledovalo pár stoviek divákov veľmi nezáživný futbal. V 6. minúte centroval z pravej strany z priameho kopu Pellegríni a Jacko z hranice pokutového kopu hlavičkou potrápil Šemrinca, ktorý loptu vytlačil na roh. Bola to na dlhé minúty jediná vážnejšia príležitosť od oboch tímov, ktoré mali problémy dostať sa bližšie k súperovej šestnástke, alebo ohroziť bránu. V 36. minúte Sedláček zakončil pohotovo pod brvno, ale Šemrinec si s loptou poradil, o dve minúty mal blízko k otvoreniu skóre Čatakovič, ale jeho strelu zblokovala obrana Pohronia tesne nad bránu. Corrynov center po priamom kope nik neusmernil do brány Jenča, a tak nečakane zahrmelo na konci polčasu na opačnej strane. Pellegríni poslal v nadstavenom čase rohový kop do šestnástky, lopta sa dostala k Mészárosovi, ktorý po zemi prepálil všetkých a gólom do šatne zabezpečil hosťom polčasové vedenie.Po prestávke sa čakal nápor domácich, ale neprichádzal. Hra bola vyrovnaná aj preto, že sa hostia nestiahli do obrany a nezačali hrať na udržanie tesného náskoku. V 74. minúte prišla predsa len šanca Trenčína, ale Čatakovič v dobrej pozícii netrafil medzi tri žrde. Trenčania v poslednej desaťminútovke zatlačili a Pohronie začalo mať vzadu problémy, ale tie mali aj domáci vo finálnej fáze a zakončení. V 89. minúte domáci aj strelili gól, ale pre ofsajd ho rozhodca Micheľ neuznal. Viac už domáci nič nevymysleli, a tak si Pohronie pripísalo do tabuľky druhú výhru v sezóne.V typickom šesťbodovom stretnutí sa od úvodných minút rozpútal boj o každý meter hracej plochy. Úvodný strelecký pokus priniesla 20. minúta, keď Akynoola z hranice 16-ky neprekvapil Pindrocha. Nádejnejšie pre Záhorákov sa ukázala 25. minúta, Yenneho center našiel na malom vápne Castreňedu, ktorého strela len tesne minula Pindrochovu bránu. V 35. minúte prišla pekná kombinácia Ďubeka s Brašeňom s nedôrazným zakončením Šveca. V 38. minúte na Ďubekov roh vyskočil Pintér, jeho dobre mierenú hlavičku Vorel vytesnil nad brvno. V nadstavenom čase skúšal šťastie Cvek, Pindroch však jeho pokus vyrazil.Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie domáci. V 48. minúte na Kovaľov center z pravej strany vyskočil Sloboda, v záklone hlavičkoval nad. Skóre sa mohlo meniť po hodine hry, Brašeň vyslal parádnu strelu z 18 metrov, jeho gólovú strelu odvrátil jeden z obrancov hostí. Na opačnej strane v 63. minúte Cvekovu prudkú strelu Pindroch s námahou vyrazil. Od tohto momentu sa hralo hore-dole, stretnutiu chýbalo iba gólové zakončenie. V 87. minúte sa v dobrej pozícii ocitol striedajúci Oliveira, avšak s koncovkou si nepotykal. V nadstavenom čase sa otriaslo brvno Pindrochovej brány, ale gól z toho nebol. A tak nakoniec vo vyrovnanom stretnutí sa body spravodlivo delili.