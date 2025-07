DAC angažoval senegalského útočníka Gueyeho

Dunajská Streda 9. júla (TASR) - Senegalský futbalový útočník Abdoulaye Gueye sa stal novou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda, s ktorým podpísal kontrakt do júna 2029. Informoval o tom oficiálny web DAC.



Dvadsaťročný Gueye prichádza z tímu lotyšskej najvyššej súťaže Super Nova. V trinástich rokoch sa stal hráčom senegalského Builders FC, z ktorého sa začiatkom minulého roka presunul do Spojených Arabských Emirátov, do klubu Elite Falcons FC, ktorému pomohol k postupu do druhej najvyššej súťaže. V marci tohto roka odišiel na hosťovanie do SK Super Nova, nováčika lotyšskej prvej ligy. V jedenástich ligových dueloch tam zaznamenal bilanciu 4 góly a 1 asistencia. Nastupuje na ľavom krídle aj v strede útoku.



„Prichádzam do prostredia, v ktorom je všetko na najvyššej úrovni. Od mojich futbalových začiatkov som sníval o tom, že sa raz stanem súčasťou takéhoto veľkého klubu. Teraz je rad na mne, aby som odovzdal to najlepšie zo seba a pomohol tým mužstvu vyhrávať súťaže. Rád driblujem, behám a strieľam góly. Milujem víťazstvá, nenávidím prehry,“ predstavil sa Gueye v rozhovore pre klubový web.



„S radosťou vítame Abdoulayeho Gueyeho v našom klube. Vo veku dvadsať rokov je dynamickým a vzrušujúcim útočným talentom, ktorého silné stránky sú rýchlosť, technika a sila v súbojoch jeden na jedného. Jeho kreativita a priamočiarosť v útočnej tretine dodajú našej ofenzíve ďalšiu iskru. Veríme v jeho veľký potenciál a tešíme sa, že mu pomôžeme rásť a zanechať stopu v DAC,“ vyhlásil výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele.