DAC chce do hornej šestky, z kádra vyradil troch skúsených hráčov

Príchody: Ivan Dolček (Hajduk Split), Oliver Jürgens (Újpest), Brian Oddei (NK Rudeš), Romaric Yapi (Bastia), Taras Kačaraba (Slavia Praha), Vasileios Kaltsas (DAC U19)







Odchody: Dániel Veszelinov (Fehérvár), Erik Gyurákovics (Győr), Norbert Urblík (Győr, hosť.), Máté Szolgai (Mezőkövesd, hosťovanie), Spyridon Risvanis (ukončenie zmluvy), Alex Pinto (Gil Vicente), Dominik Veselovský (Banská Bystrica, hosť.), Ioannis Niarchos (Michalovce, hosťovanie), Zoran Záhradník (Šamorín)



Dunajská Streda 8. februára (TASR) - Cieľom FC DAC 1904 Dunajská Streda v jarnej časti Niké ligy je vybojovanie si účasti v hornej polovici tabuľky. Po jeseni piaty tím ligového pelotónu však čaká tuhý boj, pretože rovnaký počet 29 bodov má na konte aj trojica MFK Dukla Banská Bystrica, AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová.opísal situáciu v kádri výkonný riaditeľ FC DAC Jan Van Daele.Trojicu skúsených hráčov Samuel Petráš, Miroslav Káčer a Aleš Čermák vedenie klubu preradilo do Šamorína, ale dvere do DAC-u majú podľa van Daeleho stále otvorené." dodal van Daele.Dunajská Streda absolvovala zimnú prípravu v domácich podmienkach, tréner Xisco Muňoz ju hodnotil pozitívne. "DAC odohral štyri prípravné stretnutia, v ktorých dvakrát zvíťazil a dvakrát prehral. Výsledky z prípravy však v kabíne "žlto-modrých" neberú príliš vážne, dôležitá bude liga.povedal kapitán Yhoan Andzouana.Jarnú ouvertúru absolvujú futbalisti DAC v sobotu na domácej pôde proti MFK Skalica.