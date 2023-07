DAC chce v Gruzínsku postup, Guľa: Musíme predviesť maximálny výkon

Gori 19. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda chcú predviesť v odvetnom zápase 1. predkola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku gruzínskeho tímu Dila Gori maximálny výkon, ktorý by im mal zaistiť postup do ďalšej fázy. V prvom domácom stretnutí vyhrali tesne 2:1.



"Čaká nás intenzívny zápas dvoch kvalitných mužstiev. Aj Dila Gori ukázala, že má svoj herný štýl s dobrým držaním lopty. Čaká nás tvrdá práca v obrannej činnosti, v pressingových situáciách, intenzívna práca pri prepínaní z obrany do útoku. Očakávam, že ukážeme kompaktnosť, efektivitu, tímovosť, súdržnosť, veľkú motiváciu a tímovú kvalitu. Čaká nás zápas Konferenčnej ligy a musíme predviesť maximálny výkon. Verím, že sa nám podarí trafiť do zostavy. Taktiež verím, že budeme silní, a zápas dovedieme do víťazstva a do postupu do ďalšieho kola," povedal pred štvrtkovou odvetou tréner Adrián Guľa.



Prvý zápas nedohral pilier stredu poľa Miroslav Káčer, ktorý je po zranení ramena do odvety už pripravený. "Miro trénoval s mužstvom, čo je príjemná správa. Budeme mať individuálne sedenie, ako vyzerá po tréningu. Verím, že bude pripravený a pomôže nám," uviedol Guľa, podľa ktorého miestne počasie nebude vplývať na zápas: "Počasie nebudem mať žiadny vplyv, je tu fajn. Cez deň bolo teplejšie, ale na to sme zvyknutí z domu. Zajtra sa hrá o 21.00 miestneho času, bude príjemne. Trávnik je kvalitný, rýchly, aj z toho pohľadu očakávam veľkú intenzitu."



Aj hráči si uvedomujú dôležitosť zápasu, vedia, kde robili chyby v domácom stretnutí. "Bude to tvrdý a dôležitý zápas. Doma sme videli, že nás nečaká nič ľahké, aj v odvete očakávam podobný priebeh. Po prvom zápase vieme, kde sme spravili chyby, snažili sme sa na tom popracovať. Chceme to preniesť do zajtrajšieho zápasu. Po náročnej ceste sme už potrénovali, atmosféra na tréningu bola dobrá. Tešíme sa na zajtrajší zápas," uviedol strelec z prvého duel Ammar Ramadan.