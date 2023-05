DAC chce zvíťaziť nad Slovanom. Hráč nemôže cítiť únavu, hovorí Kalmár

Dunajská Streda 5. mája (TASR) - Futbalistov Dunajskej Stredy čaká najdôležitejší zápas sezóny, v nedeľňajšom šlágri 8. kola nadstavby Fortuna ligy chcú zdolať Slovan Bratislava a vrátiť sa na čelo tabuľky. Zápas bude vypredaný, čo potvrdil aj športový riaditeľ Jan Van Daele:



"Je to historický zápas pre mužstvo. Keby sa ma pred rokom niekto opýtal, kde budeme teraz, odpovedal by som, že hrať o titul pred 12.000 divákmi. Každý o tom sníva. Bude to futbalový sviatok pre každého, bez ohľadu na výsledok. Verím, že aj výsledok bude pozitívny, aj keď sme mali v predchádzajúcich týždňoch drobné problémy. Sme veľmi radi, že máme možnosť bojovať o prvé miesto.“



Podľa trénera Adriána Guľu urobí DAC všetko pre víťazstvo. "Ideme deň za dňom, preto sa energia v mužstve stupňuje. Keď sa blíži zápas, stúpa koncentrácia na našu výkonnosť. Treba dať viac gólov ako súper, jednoduchá matematika. Celú sezónu sa bavíme o rovnováhe v defenzíve, o rovnováhe v produktivite. Musí byť cítiť zápal, túžba po víťazstve, fanúšikovia dajú energiu naviac. K tomu pridáme aj našu kvalitu a verím, že budeme úspešní. Urobíme pre to všetko. Tešíme sa, že v tejto fáze môžeme zažiť takýto zápas proti takémuto súperovi. Do stretnutia ideme s jednoznačným cieľom - zvíťaziť," povedal Guľa, ktorý priblížil aj zdravotný stav v mužstve. "Po zápase v Trnave bol vykartovaný Risvanis, ale uňho sa prejavili aj zdravotné problémy. Gavrič trénuje bežecké veci, máme ešte čas. Otázny je Blackman, vykartovaní sú Dimun a Mendez."



Po prehre v Podbrezovej si hráči rozoberali chyby a v zápase proti Slovanu sú odhodlaní bojovať naplno. "Po prehre v Podbrezovej sa nám podarilo vyčistiť hlavy. Veľa sme sa rozprávali o tom, čo treba zlepšiť. Sme odhodlaní urobiť posledný krok. Vieme, čo môžeme v tomto zápase získať. Bude potrebné byť maximálne motivovaný. Všetci cítime, že je to iný zápas, ako tie predtým. Bude vypredané, bude veľa fanúšikov. Toto je zápas, keď treba ísť do krvi, teraz hráč nemôže cítiť únavu. Každý sa na podobné zápasy teší. Pokiaľ chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme nad rivalom zvíťaziť," povedal kapitán Zsolt Kalmár.



Titul je sen každého hráča, ale aj funkcionára. Majiteľ Oszkár Világi o tom sníva, odkedy sa v roku 2014 stal majiteľom Dunajskej Stredy. "Titul je niečo, o čom každý sníva. Keď majiteľ Világi kúpil klub, viackrát povedal, že sníva o titule. Na začiatku sezóny, keď sme sa rozprávali o cieľoch, spomínal som slovo stabilita. Prišiel tréner, ktorý sa identifikoval s víziou klubu. Titul je niečo, čo nepríde samo od seba. Treba tvrdo pracovať a v tejto sezóne sme tvrdo pracovali. S našim klubovým rozpočtom sme dosiahli maximum. V kútiku duše verím, že sa nám to podarí. Tlak tam je, ale opakujem, že pre nás je dôležitý každodenný proces a budeme v tomto pokračovať," zdôraznil Van Daele.