DAC doma nezaváhal ani proti Ružomberku, Slovan zdolal Trnavu

piatok



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 2:2 (1:2)



Góly: 33. Balaj, 62. Hrnčár - 2. Piroska (z 11 m), 38. Košťál. Rozhodovali: Smolák – Kováč, Poláček, ŽK: Čögley, Sloboda - Nemec, 830 divákov



ViOn: Chovan – Čögley (79. Kyziridis), Moško, Menich, Čonka – Hrnčár, Sloboda, Duga (82. Grozdanovski), Kovaľ – Ďubek - Balaj



Senica: Fryšták – Ólafsson, Šalata, Nemec, Šimčák – Duda (76. Marie), Addo – Yenne (32. Moses), Piroska, Košťál (90. Totka) – Malec

sobota



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)



Góly: 13. Medved, 22. Nono. Rozhodovali: Glova – Hrčka, Hrmo, ŽK: De Marco, Nono - Mikovič, Grič, bez divákov



Slovan: Greif - Pauschek, Abena, Božikov, De Marco (84. Lovat) - Nono, De Kamps - Čavrič (72. Moha), Strelec (46. Dražič), Ratao (72. Daniel) - Medved (84. Ožbolt)



Trnava: Rusov - Turňa, Tumma, Izuchukwu, Mikovič – Bukata, Grič (72. Savvidis) – Bamidele Isa (59. Saymon Cabral), Vlasko, Yao (82. Godinho Allecks) – Pačinda







FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 3:2 (0:1)



Góly: 53. Kalmár, 57. Ramirez, 59. Kalmár - 20. Almási, 62. Kmeť. Rozhodovali: Sedlák – Ádám, Perát, ŽK: Müller, Balić, Malý – Kochan, Takáč, Boďa, ČK: 34. Müller – 90. Boďa (obaja po druhej ŽK), 819 divákov



DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - Schäfer – Friede (40. Malý), Balić (88. Bednár) – Divković (79. Fábry), Ramirez (88. Njie), Kalmár



Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Mrva - Kmeť, Zsigmund (82. Múdry), Kochan (70. Brenkus), Takáč (82. Dopater), Ďungel (86. Filinský) - Gerec, Almási (70. Boďa)







MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:1 (0:1)



Góly: 83. Phillips - 40. Čatakovič. Rozhodovali: Gemzický - Vorel, Tomčík, ŽK: Spoljarič, Mendez - Čatakovič



Michalovce: Markovič - M. Kolesár, Pino Soler, Vaško, Mendez - Neofytidis - Begala (53. Phillips), Ivanov, Spoljarič - Trusa (83. Gríger), Žofčák (79. Kountouriotis)



Trenčín: Šemrinec - Yem (15. Ligeon), Šulek, Kapuadi, El Mahdioui - Corryn (26. Kadák), Pirinen - Ghali, Roguljič, Azango (15. Comvalius) - Čatakovič (56. Ikoba)







FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1 (1:0)



Góly: 22. Kolčák, 88. Weir vl., 90.+ Danek - 65. Mazan. Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Borsányi, ŽK: Fabiš - Župa, Fadera, Chríbik



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kolčák – Fabiš, Vrábel (68. Adamec), Mustafič, Faško, Chobot – Šefčík (86. Danek), Gatarić (79. Franko)



Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa – Chríbik, Weir, Petrák (46. Mazan) – Blahút (63. Matić), Fadera, Bimenyimana (79. Abrahám)







ŠKF Sereď - MŠK Žilina 3:2 (2:0)



Góly: 28. Pankaričan, 42., 55. Špehar.- 76. Vallo, 90.+ Kurminowski. Rozhodovali: Marhefka - Somoláni, Vitko, ŽK: Morong, Pankaričan. Mehič - Fazlagič, Paur, 349 divákov



Sereď: Yakubu - Morong, Ba, Michalík, Hučko - Podoma (76. Jarovič), Duranski - Iván (88. Slaninka), Pankaričan (69. Šumský), Bušnja (76. Jureškin) - Špehar (69. Mehič)



Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Sluka - Myslovič (61. Gono), Fazlagič (46. Rusnák), Bičachčjan (72. Bernát), Ďuriš (72. Kaprálik) - Kurminowski, Paur



Tabuľka:



1. DAC Dunajská Streda 6 6 0 0 21:5 18



2. Slovan Bratislava 5 4 0 1 15:3 12



3. ŠKF Sereď 5 3 1 1 9:8 10



4. MŠK Žilina 6 3 0 3 18:11 9



5. FC Nitra 6 2 2 2 6:14 8



6. Spartak Trnava 6 2 1 3 7:8 7



7. FC ViOn Z. Moravce 6 1 3 2 8:9 6



8. FK Pohronie 6 1 3 2 7:9 6



9. FK Senica 5 1 2 2 5:10 5



10. MFK Ružomberok 6 0 4 2 6:9 4



11. Zemplín Michalovce 6 1 1 4 4:17 4



12. AS Trenčín 5 0 3 2 7:10 3



Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda aj naďalej vedú tabuľku Fortuna ligy bez straty bodu, v sobotňajšom zápase 6. kola zdolali Ružomberok 3:2. Po polčase síce prehrávali 0:1, no tromi gólmi v rozpätí 53. a 59. minúty otočili skóre.Slovan Bratislava si v derby poradil s Trnavou 2:0, keď oba góly strelil už v úvodnej polhodine. "Belasí" sú druhí so šesťbodovým odstupom na DAC, no odohrali o jeden duel menej. Bez víťazstvá zostávajú Ružomberok a aj posledný Trenčín, ktorý remizoval na ihrisku Michaloviec 1:1.