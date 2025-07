DAC Dunajská Streda neuspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde

Lausanne 14. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda neuspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Ten vo švajčiarskom Lausanne definitívne rozhodol o neúčasti DAC v pohárovej Európe pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov.



DAC v oficiálnom stanovisku uviedol, že na zotrvanie v súťaži použil všetky dostupné prostriedky. „Prevádzku oboch klubov zabezpečujú oddelené riadiace a kontrolné mechanizmy v súlade s prísnymi právnymi požiadavkami, ktoré boli zavedené ešte pred oficiálnym termínom UEFA - 1. marcom 2025,“ napísal klub v stanovisku na svojej oficiálnej webovej stránke. DAC vyvinul snahu kontaktovať zástupcov UEFA, ktorí prešetrovali najmä vplyv rodinných vzťahov na ich autonómne rozhodovanie. „Vlastníkom DAC je nadácia s konečným užívateľom výhod Oszkárom Világim, zatiaľ čo vlastníkom ETO je nadácia s konečným užívateľom výhod Rékou Világi. Hoci rešpektujeme kompetencie UEFA, sme presvedčení, že rozhodnutie je právne a vecne nesprávne. DAC preto podá oficiálne odvolanie na CAS v Lausanne,“ vysvetlil svoje kroky klub zo Žitného ostrova.



UEFA začala vyšetrovať situáciu pred žrebom 1. predkola súťaže, Dunajská Streda mala hrať od 2. predkola. „Na základe posúdenia dokumentácie predloženej klubmi prvou komorou Orgánu finančnej kontroly klubov UEFA dospela k záveru, že FC ETO Győr a FC DAC 1904 Dunajská Streda porušili k relevantnému dátumu 1. marec 2025 pravidlo o vlastníctve viacerých klubov ustanovené v článku 5.01 predpisov UEFA pre klubové súťaže,“ uviedla UEFA vo vyhlásení na svojej webovej stránke v závere júna.



Športový arbitrážny súd zverejnil v pondelok na svojej oficiálnej webstránke vyhlásenie pre médiá, v ktorom potvrdil rozhodnutie v neprospech DAC. Zároveň schválil aj 1. marec 2025 ako rozhodujúci dátum pre vysporiadanie pomerov v kluboch, keďže v minulosti zvykol byť tento termín neskôr v rámci kalendárneho roka. „Senát CAS jednomyseľne rozhodol, že zmena dátumu posudzovania bola v súlade s postupmi stanovenými v Stanovách UEFA a že DAC porušil predpisy UEFA pre klubové súťaže a článok 5.01, keďže tá istá osoba je výkonným (a jediným) riaditeľom ETO FC a zároveň výkonným riaditeľom, viceprezidentom a členom predstavenstva DAC, čo znamená, že táto osoba je nielen priamo zapojená do riadenia oboch klubov, ale má aj rozhodujúci vplyv na rozhodovanie v oboch kluboch.“



DAC mal v 2. predkole hrať proti lepšiemu z dvojice Urartu a Neman Grodno. Víťaz konfrontácie medzi arménskym a bieloruským klubom tak pravdepodobne postúpi automaticky do 3. predkola. Po vylúčení DAC-u rozhodli kluby Niké ligy v hlasovaní o tom, že jeho miesto môže zaujať FC Košice. O možnom účinkovaní Košíc v KL však definitívne rozhodne Európska futbalová únia (UEFA).



Po medializovanom vylúčení tímu z Dunajskej Stredy iniciovala Únia ligových klubov (ÚLK) internú diskusiu na úrovni Prezídia ÚLK. Vyústila do hlasovania o prípadnom náhradníkovi za DAC, ktorý by mohol zaujať uvoľnené miesto slovenského zástupcu v spomínanej európskej súťaži. Do hlasovania sa zapojili všetky kluby Niké ligy a nadpolovičnou väčšinou rozhodli o tom, že prípadným náhradníkom budú Košice ako najvyššie postavený tím v tabuľke Niké ligy 2024/2025 po DAC.