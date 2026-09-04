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DAC Dunajská Streda zdolal v dueli 2. kola Doprastav ligy Cheb
HC DAC Dunajská Streda - HK SK Cheb 35:25 (16:15).
Autor TASR
Dunajská Streda 4. septembra (TASR) - Hádzanárky DAC Dunajská Streda uspeli aj v druhom kole nadnárodnej Doprastav ligy. Na domácej palubovke zdolali v piatkovom dueli český HK SK Cheb 35:25 a nadviazali tak na triumf z minulého týždňa proti Sokolu Písek.
Doprastav liga - 2. kolo:
HC DAC Dunajská Streda - HK SK Cheb 35:25 (16:15)
Najviac gólov: Farkasová 8, Jankulovská 6/4, Buričová 5 - Filípková 6, Schneiderová 4/2, Königová 4. Rozhodcovia: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 4/4 - 2/2, vylúčené: 4:5
HC DAC Dunajská Streda - HK SK Cheb 35:25 (16:15)
Najviac gólov: Farkasová 8, Jankulovská 6/4, Buričová 5 - Filípková 6, Schneiderová 4/2, Königová 4. Rozhodcovia: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 4/4 - 2/2, vylúčené: 4:5