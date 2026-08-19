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DAC hladko idú do 3.kola, postúpili aj Trenčín a Košice
V 2. kole nezaváhali ani ďalší účastníci Niké ligy. Trenčín nadelil poltucet hráčom TJ Jednota Bánová, Košice zvíťazili na ihrisku OFK SIM Raslavice 5:0 a Podbrezová vyhrala na pôde OŠK Rudňany 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. augusta (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka VI. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13:0. Hetrikmi sa v drese hostí blysli hneď traja hráči - Abdoulaye Gueye, Pa Assan Corr a Nino Kukovec.
V 2. kole nezaváhali ani ďalší účastníci Niké ligy. Trenčín nadelil poltucet hráčom TJ Jednota Bánová, Košice zvíťazili na ihrisku OFK SIM Raslavice 5:0 a Podbrezová vyhrala na pôde OŠK Rudňany 3:0. Do 3. kola hladko postúpilo aj Komárno, ktoré si poradilo s Tomášovcami 5:0.
Najviac sa na postup nadreli hráči Skalice, ktorí zdolali domáceho štvrtoligistu AFC Nové Mesto nad Váhom 1:0 až gólom Olivera Podhorina z 85. minúty.
V 2. kole nezaváhali ani ďalší účastníci Niké ligy. Trenčín nadelil poltucet hráčom TJ Jednota Bánová, Košice zvíťazili na ihrisku OFK SIM Raslavice 5:0 a Podbrezová vyhrala na pôde OŠK Rudňany 3:0. Do 3. kola hladko postúpilo aj Komárno, ktoré si poradilo s Tomášovcami 5:0.
Najviac sa na postup nadreli hráči Skalice, ktorí zdolali domáceho štvrtoligistu AFC Nové Mesto nad Váhom 1:0 až gólom Olivera Podhorina z 85. minúty.
Slovnaft Cup - 2. kolo:
OŠK Svätý Peter – DAC 1904 Dunajská Streda 0:13 (0:7)
Góly: 7., 33. a 50. Corr, 31., 32. a 37. Gueye, 59., 79. a 86. Kukovec, 26. a 35. Sylla, 72. a 90. Trusa
OŠK Rudňany – FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2)
Góly: 1. Silagadze, 1. Mrvaljevič, 57. Jánoš
TJ Jednota Bánová – AS Trenčín 0:6 (0:2)
Góly: 24. Gonzalez, 37. Paur, 55. Jovanovič, 59. Soares, 61. Nadareišvili, 76. Hájovský
OFK SIM Raslavice – FC Košice 0:5 (0:3)
Góly: 5. a 30. Kahvič, 45. Rehuš, 67. Dimun, 82. Lukačevič
AFC Nové Mesto nad Váhom – MFK Skalica 0:1 (0:0)
Gól: 85. Podhorin
TJ Lovča – MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: 17. Szánthó, 66. Kubala
TJ Slovan Tomášovce - KFC Komárno 0:5 (0:4)
Góly: 36. a 45. Ganbayar, 2. Leoni, 28. Muritala, 50. Leginus
OŠK Svätý Peter – DAC 1904 Dunajská Streda 0:13 (0:7)
Góly: 7., 33. a 50. Corr, 31., 32. a 37. Gueye, 59., 79. a 86. Kukovec, 26. a 35. Sylla, 72. a 90. Trusa
OŠK Rudňany – FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2)
Góly: 1. Silagadze, 1. Mrvaljevič, 57. Jánoš
TJ Jednota Bánová – AS Trenčín 0:6 (0:2)
Góly: 24. Gonzalez, 37. Paur, 55. Jovanovič, 59. Soares, 61. Nadareišvili, 76. Hájovský
OFK SIM Raslavice – FC Košice 0:5 (0:3)
Góly: 5. a 30. Kahvič, 45. Rehuš, 67. Dimun, 82. Lukačevič
AFC Nové Mesto nad Váhom – MFK Skalica 0:1 (0:0)
Gól: 85. Podhorin
TJ Lovča – MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: 17. Szánthó, 66. Kubala
TJ Slovan Tomášovce - KFC Komárno 0:5 (0:4)
Góly: 36. a 45. Ganbayar, 2. Leoni, 28. Muritala, 50. Leginus