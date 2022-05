DAC ide piatykrát za sebou do Európy, tréner AS Ančic: Potrebujeme čas

Na snímke vpravo Nikola Krstovič (Dunajská Streda) a Juha Pirinen (AS Trenčín) vo finálovom zápase fortunaligovej play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL) DAC Dunajská Streda - AS Trenčín 27. mája 2022 v Dunajskej Strede. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Dunajská Streda 28. mája (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si piatykrát za sebou zahrajú v pohárovej Európe. Miestenku v Európskej konferenčnej lige (EKL) si vybojovali piatkovým víťazstvom 2:1 nad AS Trenčín, napriek tomu po úspešnom zápase nebolo isté, či bude ich portugalský kouč Joao Janeiro sedieť na lavičke aj v ďalšej sezóne.Začiatok sezóny nebol pre klub zo Žitného ostrova najlepší, DAC sa pohyboval v strede tabuľky. Po novembrovom príchode Janeira začal dosahovať lepšie výsledky, postup do Európy by tak v klube mali vnímať ako úspech. "," zhodnotil sezónu tréner Janeiro.Portugalec na margo svojej budúcnosti uviedol, že si v prvom rade chce vychutnať oslavy. "," uviedol Janeiro.O prvý gól DAC vo finále fortunaligovej baráže o EKL sa postaral kapitán Dominik Kružliak, ktorý peknou strelou poslal loptu pod brvno. "," poznamenal Kružliak.Hráči Trenčína boli sklamaní, domácim boli minimálne vyrovnaným súperom. Podľa trénera Juraja Ančica bude jeho tím potrebovať čas, aby sa dostal späť na popredné priečky. "," konštatoval Ančic.