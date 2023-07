DAC je s výsledkom spokojný, očakáva náročnú odvetu

Dunajská Streda 14. júla (TASR) – Futbalisti DAC Dunajská Streda zvládli prvý zápas Európskej konferenčnej ligy, keď zdolali na domácej pôde vo štvrtok gruzínsky tím Dila Gori 2:1. Žlto-modrí pôjdu do odvety s jednoznačným cieľom postúpiť.



DAC išiel do dvojgólového vedenia, no gruzínske mužstvo dokázalo znížiť na konečných 2:1. Do streleckej listiny sa zapísal nový hráč Matej Trusa, ktorý hlavičkou otvoril skóre zápasu. "Sme spokojní, mohli sme dať aj viac gólov. Treba byť skromní a myslieť na to, že je to len polčas. Bol to pre mňa prvý súťažný gól, ale dôležitejšie bolo víťazstvo. Spoluhráči mi pomohli, cítim sa tu už ako doma," povedal strelec Trusa, ktorý očakáva náročnú odvetu. "Gruzínci boli na lopte, verili si. Behanie bez lopty nám robilo viac problémov, ale našťastie sme to zvládli. Pozrieme si video a na odvetu sa lepšie pripravíme. Asi to bude podobný zápas, možno výraznejší z ich strany – budú hrať doma a budú musieť tlačiť výsledok. Verím, že sme dobré mužstvo a zvládneme to."



Dôležitou postavou zápasu bol aj brankár Martin Petráš, ktorý podržal svoje mužstvo hlavne v poslednej minúte. "Z našej strany to bolo nervóznejšie, ako v prípravných zápasoch. Je to však normálne, bola to Konferenčná liga. Prvý súťažný zápas je vždy taký, v ďalšom to bude lepšie. Videli sme presne to, čo bolo aj na videu. Ak sme pomalí a nedostupujeme ich kapitána, tak máme problém dostať ich pod tlak a získať lopty. Máme týždeň na to, aby sme to lepšie prešli, boli precíznejší a poistili výsledok. Máme výbornú pozíciu. Mohlo to byť lepšie, boli by sme pokojnejší, ak by sme vyhrali vyšším rozdielom. Je to však víťazstvo a za ním musíme ísť aj vonku," hodnotil brankár Dunajskej Stredy, ktorý súhlasí so svojím spoluhráčom Trusom, že odveta nebude jednoduchá. "Aj tento výsledok je pre nich priaznivý, za vyrovnaním sa neponáhľali. V Gruzínsku bude plný štadión, budú ich burcovať. Musíme sa mentálne dobre pripraviť a nesmieme urobiť hlúposti."



Aj keď má DAC jednogólový náskok, v Gruzínsku nebude hrať defenzívny futbal. "Keď nedostaneme gól, postúpime. Aj my máme svoj herný štýl. Nebolo by najšťastnejšie, ak by sme súperovi darovali priestor. Musíme najprv analyzovať prvý zápas. V tvorbe hry sú silní, ale mali tam veci, ktoré môžeme využiť. Musíme ich tlačiť tam, kde nám to fungovalo najviac. Nechcem zvoliť taktiku, že to ubránime. Budeme chcieť využiť ich slabé stránky," povedal na margo odvety tréner Adrian Guľa, ktorý bol spokojný so svojím novým kanonierom Trusom. "Tešíme sa z toho, že dal gól, pomohol nám. Je ešte cítiť, že nie je fyzicky úplne pripravený. Predstavuje však veľkú pomoc pre mužstvo. Má dobré fyzické parametre, rýchlosť a inštinkt v pokutovom území. Má aj dobrú spoluprácu s Krstovičom. Verím, že takto bude pokračovať a mužstvo zúročí jeho pracovitosť."