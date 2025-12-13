< sekcia Šport
DAC minimálne do nedele na čele tabuľky, Blažek: Dôležité tri body
Podbrezovčania sa nepresadili ani z rohových kopov.
Autor TASR
Podbrezová 13. decembra (TASR) – Futbalisti Dunajskej Stredy sa minimálne do nedeľného večera usadili na čele najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Niké ligy. Dokázali totiž v poslednom 18. jesennom kole zvíťaziť v Podbrezovej 1:0, keď sa v tridsiatej minúte ujala strela Aliouneho Syllu spoza šestnástky a po teči jedného z podbrezovských stopérov zapadla v sieti.
„Máme tri body, sme za ne radi, keďže sme vďaka nim prví v tabuľke. Zápas to nebol jednoduchý, nevyvíjal sa podľa našich predstáv. Podbrezovčania hrali perfektne, musím ich za to pochváliť. My presne takéto zápasy potrebujeme zvládať, keď sa nám futbalovo nedarí, že to zlomíme jedným gólom. A ak udržíme vzadu nulu, nemôžeme prehrať. Boli sme našťastie efektívni a domáci z tých šancí čo mali nedali gól,“ zhodnotil zápas Filip Blažek, ktorý sa ocitol na pravej strane obrany Dunajskostredčanov v netradičnej stopérskej trojici. Svoju úlohu zvládol a mohol tak chváliť nielen defenzívu mužstva, ale aj brankára Popoviča: „Veľký kredit patrí tímu, lebo sme sa na ihrisku obetovali a nesmierna pochvala pre Aleksandera Popoviča, pretože nám zachránil tri body v posledných minútach. Samozrejme nie je to iba o obrane a brankárovi. Útočí aj bráni celé mužstvo, to sa v tomto dueli potvrdilo.“
Podbrezovčania boli sklamaní, najmä kapitán Samuel Štefánik. Na začiatku duelu mu po strele z hranice šestnástky vytlačil loptu do brvna Popovič, ktorý sa zaskvel skvelým zákrokom aj na začiatku druhého polčasu. Štefánik ho neprekonal ani spoza päťky presnou koncovkou k žrdi. Po prehre bol tak domáci stredopoliar frustrovaný: „Úprimne, ani neviem čo mám povedať, lebo 90 minút dobývame dunajskostredskú bránku a nevieme dať gól. Sme sklamaní z výsledku, no z výkonu nie, ten bol super. Hostia mali pološancu a dali gól. My sme mali asi osem šancí a nula gólov. To je škoda.“ Štefánik sa vyjadril aj k svojim dvom nevyžitým šanciam: „Pri tej prvej som bol trošku zbrzdený terénom, ale nechcem sa na to vyhovárať. Mohol som loptu lepšie trafiť, trošku ju brankár vyrazil a šla do brvna. Pri druhej mala moja koncovka slabú razanciu, možno ak by som vyslal prudšiu strelu a bližšie k žrdi, tak by to bol gól. Je to aj o tej kvalite, načasovaní zakončenia, na to trpíme.“
Podbrezovčania sa nepresadili ani z rohových kopov. Proti Dunajskej Strede ich zahrávali až tucet, no bez želaného efektu. „ Ani z nich sa nevieme presadiť. V defenzíve dobre, tam to vieme uskákať, ale v ofenzíve sme v podstate po rohoch ani nemali nejakú hlavičku. To je ďalšia vec, pri ktorej by sme mali zbystriť pozornosť,“ dodal podbrezovský kapitán.
