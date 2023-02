DAC na čele, obrat riadil Ramadan: Fanúšikovia nás hnali k triumfu

Dunajská Streda 26. februára (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa po 21. kole Fortuna ligy dostali na čelo tabuľky. V sobotu otočili domáci duel so Skalicou (2:1) a využili zaváhanie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1.



DAC prehrával od 33. minúty po góle Andreja Fábryho, ale dokázal skóre otočiť. V 37. minúte ešte Zsolt Kalmár nepremenil pokutový kop, no v druhom polčase si obranca hostí Martin Černek strelil vlastný gól a v 85. minúte rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy Mateus Brunetti. Tesne pred víťazným gólom prišli Skaličania o Černeka, ktorý dostal druhú žltú kartu.



Hru Dunajskej Stredy výrazne oživil Ammar Ramadan, ktorý nastúpil v druhom polčase. Prsty mal v oboch góloch domáceho tímu. Najprv si jeho strelu zrazil do vlastnej brány Černek a na druhý gól prihral Brunettimu. "Som veľmi šťastný. Prvoradé je, že sme vyhrali a že sme prví v tabuľke," povedal Ramadan. "V prvom polčase sme mali veľa šancí, ale nemali sme dosť šťastia. V druhom sme vyrovnali a napokon sme vybojovali cenné víťazstvo. Veľká vďaka patrí našim fanúšikom. Nemohli sme vyhrať bez nich, tlačili nás k víťazstvu," dodal sýrsky stredopoliar.



Špecifický duel odohral kapitán DAC Zsolt Kalmár. Rovnako ako jeho spoluhráči sa rozbiehal v zápase pomalšie, ale na konci sa mohol tešiť z trojbodového zisku. "Boli sme pripravení na takýto zápas. Vedeli sme, že aj keď je Skalica predposledná, má dobré mužstvo. Vypracovali sme si 2-3 šance, ktoré sme mali premeniť. Potom sme dostali gól a nedal som penaltu. Cez prestávku sme si povedali, že musíme byť trpezliví. V druhom polčase sme herne pridali, cítili sme podporu fanúšikov a vedeli sme, že sa to dá zvrátiť," hodnotil duel kapitán Dunajskej Stredy, ktorý prvýkrát v kariére nepremenil pokutový kop: "Veril som si. Rozmýšľal som, kam to kopnem, vedel som, že brankári už očakávajú, že to namierim do stredu brány. Počas kariéry sa mi ani raz nestalo, že by som nepremenil penaltu, aj to raz muselo prísť."



Dunajská Streda poskočila na čelo tabuľky o bod pred majstrovský Slovan, hráči DAC však zostávajú nohami na zemi. "Nič to ešte neznamená. Rovnako ako na Skalicu sa budeme pripravovať aj na ďalší zápas. Proti Ružomberku to bude podobne ťažké, ale ideme si po víťazstvo. Naším cieľom je postupne budovať mužstvo, sme na dobrej ceste," dodal Kalmár.



Skalica mala zápas dobre rozohratý, no k prekvapeniu napokon nedošlo. Po prehre figuruje v tabuľke naďalej na 11. mieste. "Škoda toho, veril som aspoň v zisk bodu," vravel autor jediného gólu hostí Andrej Fábry. "Veľmi ma mrzí prvý inkasovaný gól, bol nešťastný. Keby sme ho nedostali, tak to možno ubránime. Súper bol lepší na lopte, mal aj viac šancí. Bojovali sme, ale, žiaľ, nezískali sme ani bod," hodnotil zápas 25-ročný stredopoliar, ktorý skóroval proti svojmu bývalému klubu, za DAC hral v rokoch 2019-2020.



Fábry bol dôležitou postavou v zostave hostí, za predvedený výkon ho pochválil aj tréner Pavol Majerník: "Všetci poznáme kvalitu Fábryho. Jeho výkony rastú aj z toho, že cíti dôveru. Hráva pravidelne, gólovo je silný. Jeho výkony ešte porastú a pomôžu k dosiahnutiu nášho cieľu."