DAC po výhre nad Trenčínom na 2. mieste, Kleščík

Dunajská Streda 10. novembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda natiahli sériu bez prehry vo Fortuna lige už na šesť zápasov. V sobotňajšom dueli 15. kola si poradili doma s AS Trenčín 3:1 a vďaka zaváhaniu Žiliny poskočili na druhé miesto tabuľky.



Kľúčový bol druhý gól domácich, ktorý strelil efektnými nožničkami Zsolt Kalmár. Kapitán Dunajskej Stredy nastúpil netradične na poste stredného útočníka. "Takto sme to nacvičovali celý týždeň, že začnem na pozícii útočníka. Celkom sa mi aj darilo. Hrali sme proti mužstvu, ktorý futbal chce hrať. Na tomto poste som mal viac priestoru, uvidíme v budúcnosti, kde budem hrať," povedal Kalmár, ktorý takéto zakončenie nacvičoval na tréningoch. "Som rád, že to tam padlo, na tréningu som to už skúšal, ale vtedy išla lopta vedľa. Z gólu sa teším, ale dôležitejšie je víťazstvo. Vedeli sme, že Žilina prehrala, chceli sme využiť jej zaváhanie. Sme radi, že sme sa posunuli na druhé miesto."



O pekný gól sa postaral aj Máté Vida, ktorý ako striedajúci hráč v 78. minúte spečatil výsledok na 3:1. "Odohrali sme dobrý zápas proti kvalitnému súperovi. Aj tréner nám pogratuloval po zápase, konečne sme hrali to, čo sme mali. Čo sa týka môjho gólu, keď som dostal loptu, vedel som, že vystrelím. Pred zápasom som mal taký pocit, že keď nastúpim, svojím výkonom prispejem k víťazstvu. Som rád, že sa mi to podarilo. Dúfam, že góly prídu aj nabudúce," verí Vida, ktorý sa už v nedeľu večer pripojil k maďarskému národnému tímu. "Už sa veľmi teším na reprezentáciu, stále som to mal v hlave. Dúfam, že budeme úspešní. Takto sa mi ide lepšie do národného mužstva, keď sme aj vďaka môjmu gólu vyhrali."



Trenčín pod vedením trénera Norberta Hrnčára prehral prvýkrát. Zápas sa lámal v druhom polčase. "Prehra je zaslúžená. Pokiaľ budeme robiť také chyby, ako sme robili pri druhom góle, nezaslúžime si vyhrať. O tom to bolo. Pri prvom góle sme boli zle postavení, ak by to bolo inak, súper by nemal toľko priestoru na strelu. Pri druhom góle to Kalmár dobre trafil, pri treťom zasa Vida. Druhý gól po našej chybe nás položil. Súper držal loptu, ale vyloženú šancu nemal. Góly boli krásne, ale všetkým sa dalo predísť. Musíme si dávať pozor na individuálne chyby. Uvidíme, čo s nami spraví prehra. Potrebujeme sa nachystať na zvyšné tri kolá," zhodnotil zápas kapitán AS Peter Kleščík.