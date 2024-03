DAC, Podbrezová a Ružomberok majú miestenku v skupine o titul

termíny nadstavby:



1. kolo: 8.-10. marca



2. kolo: 15.-17. marca



3. kolo: 29.- 31. marca



4. kolo: 5.-7. apríla



5. kolo: 12.-14. apríla



6. kolo: 19.-21. apríla



7. kolo: 26.-28. apríla



8. kolo: 3.-5. mája



9. kolo: 10.-12. mája



10. kolo: 18. mája

Bratislava 2. marca (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy, Podbrezovej a Ružomberka si v záverečnom 22. kole Niké Ligy zabezpečili miestenku v skupine o titul. ŠK Slovan Bratislava sa stal víťazom základnej časti a do nadstavby ide s priepastným šestnásťbodovým náskokom pred Žilinou, tretia je Trnava.Vicemajster DAC skončil na štvrtom mieste, keď remizoval v sobotňajšom zápase so Žilinou 1:1. Hostia viedli od 6. minúty vďaka Máriovi Sauerovi, ale po prestávke vyrovnal Ammar Ramadan a zabezpečil deľbu bodov. Dunajská získala 37 bodov a na "šošonov" stráca štyri body.O ďalšie dve miestenky o umiestnenie v prvej šestke súperili na diaľku štyri tímy. Výsledky duelov spôsobili, že nastala špecifická situácia a všetky mužstvá mali rovnaký počet 34 bodov. Na 5. pozícii skončila nakoniec Podbrezová, ktorá prehrala s Ružomberkom 1:2, ale mala najlepšie vzájomné zápasy so zvyšnými troma mužstvami. Šieste miesto a posledné postupové do skupiny o titul získal Ružomberkom, ktorý získal v minitabuľke 10 bodov za víťazstvo nad Trenčínom, výhru a remízu s Duklou a triumf nad Podbrezovou.Siedme miesto obsadil Trenčín, ktorý v záverečnom kole len remizoval na ihrisku Skalice 0:0. Ôsma skončila Banská Bystrica, keď sa jej domáci súboj s Košicami skončil výsledkom 1:1."Belasí" si prvenstvo v dlhodobej časti súťaže zaistili už skôr. V sobotu v derby zdolali trnavský Spartak 2:0. Mužstvo Vladimíra Weissa st. prehralo len raz, keď v septembri podľahli na pôde Dunajskej Stredy. Zo 66 možných bodov získalo až 57. Zverenci Michala Gašparík skončili tretí.Náročná úloha čaká na futbalistov ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorí nezaknihovali ani jedno víťazstvo. Na predposledné Michalovce strácajú šesť bodov. Oba tímy na seba narazia v rámci 1. kola skupiny o udržanie sa.Nadstavbová časť NL odštartuje zápasmi v oboch skupinách na budúci víkend. Majster a vypadávajúci budú známi najneskôr v sobotu 18. mája, keď je na programe záverečné 10. kolo.Slovan odštartuje skupinu o titul na ihrisku Ružomberka, Dunajská Streda sa predstaví v Trnave a Žilina privíta Podbrezovú.