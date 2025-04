DAC potvrdil fazónu, Herc: „Nechceli sme, aby sa Slovan tešil u nás“

Dunajská Streda 27. apríla (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy potvrdili skvelú formu, ktorá ich zdobí v jarnej časti, aj v domácom súboji so Slovanom. Nad favorizovanými Bratislavčanmi zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 7. kola "hornej" nadstavbovej skupiny Niké ligy 2:1 a nedopriali im tešiť sa z celkovo pätnásteho majstrovského titulu v ére samostatnosti a siedmeho v rade. Podľa kapitána „žlto-modrých“ Christiána Herca bol skalp suverénneho lídra súťaže jednou z predzápasových motivácií v domácej šatni.



„Už pred týmto stretnutím bolo jasné, že Slovan bude majster. Ide len o to, kedy sa mu podarí získať titul. Chceli sme, aby si jeho hráči nechali oslavy na doma. To bola jedna z priorít, aby na našom štadióne neoslavovali a nestriekali šampanským. Aj pre to som rád, že sme získali tri body. Dosiahli sme veľké víťazstvo,“ vychutnával si rozhovor v mixzóne stredopoliar DAC. Podľa Herca môže triumf nad Slovanom pozdvihnúť sebavedomie tímu zo Žitného ostrova, ktorý pod vedením Branislava Fodreka predvádza atraktívny futbal a zbiera body. „Myslím si, že hráme najmä doma s veľkým sebavedomím. Ponúkame divákom vynikajúci futbal, sme dobrí na lopte. Možno sme mohli priniesť zvonku viac bodov, ale ťaháme za jeden povraz a všetci dúfame, že sa nám podarí dotiahnuť túto sezónu do úspešného konca,“ poznamenal Herc.



DAC na jar v lige neprehral, z jedenástich zápasov má bilanciu 5 víťazstiev - 6 remíz. Kľúčom k úspechu proti favorizovanému Slovanu bol kolektívny výkon. Veľmi pomohol aj rýchly gól Sýrčana Ammara Ramadana, ktorý prekonal Dominika Takáča krížnou strelou už v 2. minúte. „V prvom polčase sme boli aktívni, plnili sme pokyny. Dobre sme vstúpili do zápasu, dali sme gól a Slovan mal vylúčeného hráča, ešte predtým sme nepremenili šancu. Z druhého polčasu sa musíme poučiť, skôr ukončiť zápas. Mali sme tam jednu-dve situácie, žrď, nájazd na bránu, ale asi máme radi drámu. Som však rád, že sa nám podarilo nechať tri body doma. Slovan si totiž okrem gólovej štandardky nevytvoril žiadnu veľkú šancu,“ konštatoval kapitán štvrtého tímu tabuľky, ktorý sa pokúsi doviesť do pohárovej Európy. Okrem postavenia v tabuľke najvyššej súťaže sa mu to môže podariť aj v prípadnej baráži.



Sobotňajší duel v MOL Aréne pred vyše 7-tisícovou kulisou ovplyvnilo okrem bleskového gólu Ramadana aj vylúčenie Gurama Kašiu. Gruzínsky stopér Slovana krátko pred koncom prvého polčasu v pozícii posledného hráča fauloval Mateja Trusu, za čo videl žltú kartu. Po intervencii VAR-u ju však rozhodca Ivan Kružliak vymenil za červenú a hostia dohrávali v oslabení. „Veľká škoda, nechali sme na ihrisku všetko. Nekalkulovali sme, chceli sme tri body, ale hrať o jedného menej proti Dunajskej Strede, ktorá je vo fazóne, je náročné. Chalani sa držali, za stavu 1:1 sme už dúfali, že to udržíme. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, keď sme v závere inkasovali opäť. V pondelok sa začneme pripravovať na Žilinu a verím, že to doma s podporou našich fanúšikov zvládneme a budeme sa spolu tešiť,“ zhodnotil duel krídelník Slovana Róbert Mak.



„Belasým“ stačí na titul bod, respektíve aspoň jedno zaváhanie MŠK Žilina v zostávajúcich štyroch kolách. To mohlo prísť už v nedeľu proti Trnave. „Máme výborných hráčov, odohrali sme fantastickú sezónu, aj keď nás mrzí vypadnutie v semifinále pohára. Musíme zvládnuť posledný krok, ktorý je najdôležitejší. Proti Dunajskej Strede sa nám to nepodarilo, ďalší pokus máme proti Žiline. Vieme, že máme najlepšie mužstvo na Slovensku. Každý jeden z nás bojuje a chce titul. Posledné zápasy sa však od nás aj odklonilo šťastie a je pravda, že už cítime aj únavu. Niektorí hráči majú v nohách 50 a viac zápasov,“ uzavrel Mak.