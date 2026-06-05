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DAC povedie nemecký tréner Klauss

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Na snímke vľavo hráč Trnavy Idjessi Metsoko a hráč DAC Samsindin Ouro počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave v stredu 22. apríla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Štyridsaťjedenročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny.

Autor TASR
Dunajská Streda 5. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu DAC Dunajská Streda sa dohodlo na spolupráci s Robertom Klaussom. Štyridsaťjedenročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny, DAC o tom informoval na svojom webe.

Klauss odštartoval trénerskú dráhu už ako 21-ročný. Pôsobil v Lipsku ako asistent dvoch uznávaných trénerských kapacít Ralfa Rangnicka a Juliana Nagelsmanna. Potom trénoval Norimberg a Rapid Viedeň. „Pri rozhovoroch s ľuďmi v klube bolo cítiť ich túžbu víťaziť. Práve preto som chcel byť súčasťou tohto projektu. Našiel som tu kvalitnú infraštruktúru, profesionálne zázemie a ľudí, ktorí pracujú s jasnou víziou. Od prvého momentu som cítil ambíciu a to, že fanúšikovia, mesto aj celý región sú hladní po úspechu. Práve táto ambícia sa zhoduje s mojimi cieľmi. Chcem byť súčasťou ďalšieho rastu DAC-u a pomôcť klubu dosahovať úspechy. Základy na to sú podľa mňa veľmi silné. Chceme hrať atraktívny futbal a v každej situácii ukázať, že sme pripravení bojovať o víťazstvo,“ uviedol Klauss pre web DAC-u.
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