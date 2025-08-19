< sekcia Šport
DAC prišiel aj o Kačarabu, v Prešove utrpel zranenie členka
DAC tak po Christiánovi Hercovi a Matejovi Trusovi prišiel o ďalšieho dôležitého hráča, ktorý nosil na rukáve kapitánsku pásku.
Autor TASR
Dunajská Streda 19. augusta (TASR) - Ukrajinský futbalista Taras Kačaraba z DAC 1904 Dunajská Streda utrpel v sobotňajšom stretnutí 4. kola Niké ligy na štadióne Tatrana Prešov (0:0) zranenie členka. Tridsaťročného stopéra čaká niekoľkotýždňová pauza.
DAC tak po Christiánovi Hercovi a Matejovi Trusovi prišiel o ďalšieho dôležitého hráča, ktorý nosil na rukáve kapitánsku pásku. Kačaraba po zákroku Danielsa Balodisa z 82. minúty, ktorý rozhodca „ocenil“ žltou kartou, duel predčasne dohral. „Na druhý deň po zápase sa však začal sťažovať na bolesť v pravom členku. Poslali sme ho preto na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo poranenie väzov v členku. Toto zranenie ho vyradí na niekoľko týždňov,“ povedal pre klubový web tímový lekár MUDr. Zsolt Fegyveres.
DAC tak po Christiánovi Hercovi a Matejovi Trusovi prišiel o ďalšieho dôležitého hráča, ktorý nosil na rukáve kapitánsku pásku. Kačaraba po zákroku Danielsa Balodisa z 82. minúty, ktorý rozhodca „ocenil“ žltou kartou, duel predčasne dohral. „Na druhý deň po zápase sa však začal sťažovať na bolesť v pravom členku. Poslali sme ho preto na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo poranenie väzov v členku. Toto zranenie ho vyradí na niekoľko týždňov,“ povedal pre klubový web tímový lekár MUDr. Zsolt Fegyveres.