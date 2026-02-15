< sekcia Šport
DAC remizoval na pôde Komárna, na Slovan stráca tri body
Na druhom mieste stráca DAC na úradujúceho majstra tri body, Komárno poskočilo na desiatu priečku, o skóre pred Prešov.
Autor TASR,aktualizované
Zlaté Moravce 15. februára (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v nedeľnom zápase 20. kola Niké ligy na pôde Komárna 2:2. Hostia tak nevyužili naplno zaváhanie vedúceho Slovana Bratislava, ktorý v sobotu prekvapivo prehral s Trenčínom 0:2. Na druhom mieste stráca DAC na úradujúceho majstra tri body, Komárno poskočilo na desiatu priečku, o skóre pred Prešov.
DAC išiel vedenia v 14. minúte, keď to na dvakrát skúsil zvnútra šestnástky Viktor Djukanovič. Jeho tím do konca polčasu ešte navýšil vedenie po výstavnej štandardnej situácii, ktorú zahrával Samsindin Ouro a hlavičkou zakončil Máté Tuboly. Po prestávke prekvapilo Komárno najprv pri priamom kope v podaní Filipa Kissa, ktorý sa odrazil do portipohybu brankára Jana-Christopha Bartelsa. Cenný bod pre domácich zariadil v 69. minúte z penalty Dominik Žák.
sumár - 20. kolo Niké ligy:
KFC Komárno - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (0:2)
Góly: 56. Kiss, 69. Žák (z 11 m) - 14. Djukanovič, 30. Tuboly. Rozhodovali: Choreň – Hrmo, Kuba. ŽK: Ganbayar, Jones - Tuboly, Kacharaba, Nemanič, Udvaros
Komárno: Dlubáč - Kríčk, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (84. Bayemi), Žák - Ganbayar (65. Mashike), Gamboš (81. Pastorek), Szücs (46. Tamás) - Boďa (65. Jones)
DAC: Bartels - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Modesto - Gruber (73. Gueye), Ouro (46. Udvaros), Tuboly, Ramadan - Dukanovič (90. Corr), Kukovec (73. Sylla)
