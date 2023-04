DAC si uplatnil opciu na Káčera a podpísal s ním zmluvu do júna 2026

Dunajská Streda 1. apríla (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda si uplatnil opciu na Miroslava Káčera. Dvadsaťsedemročný hráč prišiel do tímu v júli na hosťovanie z Plzne a v piatok podpísal zmluvu do júna 2026. DAC predĺžil v ten istý deň aj kontrakt brankára Samuela Petráša.



Káčer odohral za vedúci tím najvyššej slovenskej súťaže v tejto sezóne 26 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil jeden gól. "S trénerom aj vedením klubu sme sa na túto tému rozprávali už dlhšiu dobu, v podstate od začiatku zimnej prípravy. Trošku to trvalo, ale finálna verzia dohody sa zrodila za jeden deň. Som rád, že tu môžem pokračovať a napredovať v kariére. Tento krok bol z mojej strany jasný," citovala stredopoliara klubová webstránka.



"Miro sa od prvého dňa v Dunajskej Strede stotožnil s našimi klubovými hodnotami. Cítime, že je kľúčový hráč pre naše budúce úspechy," povedal Jan Van Daele, športový riaditeľ klubu. Káčer je odchovanec MŠK Žilina, s ktorou získal v roku 2017 ligový titul a rovnaký úspech dosiahol vlani s Plzňou.