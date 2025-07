DAC verí v úspešný štart sezóny, Fodrek: Verím, že budeme silnejší

Dunajská Streda 24. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vstúpia do novej sezóny Niké ligy po turbulentnej letnej príprave. Okolo DAC-u bol rozruch aj počas prestávky, keďže ho Európska futbalová únia (UEFA) vylúčila z Konferenčnej ligy pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov. Mužstvo zo Žitného ostrova chce začať ligový ročník v pozitívnom svetle.



Na predsezónnej tlačovej konferencii priblížili situáciu v klube a v mužstve výkonný riaditeľ Jan van Daele, tréner Branislav Fodrek a zástupca kapitána Taras Kačaraba. „Chcel by som povedať ešte niekoľko slov ohľadom témy, ktorá tu dominovala, a to je vylúčenie z Konferenčnej ligy. Veľa vecí bolo povedaných a veľa sa urobilo. Vylúčenie zasiahlo celý klub. Ľutujem, čo sa stalo, kvôli fanúšikom, ktorí čakali na medzinárodné zápasy, kvôli majiteľovi a mužstvu, hráčom, ktorí si vybojovali právo. Vo futbale vždy príde nový zápas na zlepšenie, nás čaká najbližšie už v sobotu. V kádri nastali dôležité zmeny. Odišiel Andzouana, aj Brunetti, na ich miesto prišiel Nemanič. Dobre sa ukázal Gruber aj Gueye, páčil sa mi mladý Udvaroš, ktorý podobne ako Blaško, môže v novej sezóne hrávať a zbierať minúty. Dôležité je, aby sme sezónu začali už v júli a nie v januári, ako v minulej sezóne,“ uviedol Van Daele.



Mužstvo okrem domácej prípravy absolvovalo sústredenie v Rakúsku. DAC odohral aj päť prípravných zápasov, počas ktorých uhral dve víťazstvá, dve remízy a utrpel jednu prehru. „Z hľadiska prípravy je spokojnosť s prístupom hráčov, ako dennodenne pracovali. Čo sa týka zmeny, prišli noví, ale niektorí aj odišli. Aj za pomoci chalanov noví hráči zapadli a adaptovali sa. V príprave Nemanič, aj Gueye ukázali, že sa rýchlo adaptovali, majú kvalitu. Verím, že oproti minulej sezóne budeme ešte silnejší. Zvýšila sa konkurencia, bolo to cítiť v zápasoch aj tréningovom procese. Všetko však ukáže až liga, do ktorej vstupujeme s pokorou. Verím, že s podporou fanúšikov začneme ligu tak, ako sme ukončili. Takisto verím, že opäť vytvoríme silné domáce prostredie. Nečaká nás nič ľahké, ale preto trénujeme každý deň, aby sme novú sezónu začali úspešne,“ zhodnotil letnú prípravu hlavný tréner Fodrek.



Keďže kapitán Christián Herc sa lieči zo zranenia, kabínu zastupoval Taras Kačaraba. „Príprava bola tvrdá, chlapci sa snažili ukázať, že chcú hrať v základe. Atmosféra v kabíne je super, každý každého podporuje. Čakáme na začiatok ligy a verím, že nás fanúšikovia budú podporovať. Už sa tešíme na sobotu,“ povedal 30-ročný ukrajinský obranca.



Dunajská Streda v prvom kole Niké ligy hostí v sobotu Michalovce.