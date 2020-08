DAC vyhral aj štvrtý zápas novej sezóny a stanovil klubový rekord

Dunajská Streda 23. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vyhrali aj štvrtý fortunaligový zápas za sebou, vo 4. kole zdolali Spartak Trnava. Víťazstvom vytvorili nový klubový rekord, nikdy predtým nezačali sezónu štyrmi výhrami.



Pre domácich bol kľúčovou postavou útočník Eric Ramirez, ktorý dvoma gólmi rozhodol zápas. "Nebolo to len o Ramirezovi, nielen on tvorí mužstvo. Bol to v jeho podaní dobrý zápas, vyhrával súboje, tvrdo pracoval, aby vytváral šance. Pred zápasom som mu povedal, že je jeho deň. Pri druhom góle to bola krásna kombinácia so Schäferom. Proti Nitre sa nedostal do šancí, ale povedal som mu, nech chodí do šestnástky a lopta si ho nájde," chválil tréner Bernd Storck.



Na DAC najbližšie čaká duel 1. predkola Európskej ligy na Islande, podľa trénera urobil klub určité opatrenia, aby sa vyhol problémom, aké mal Slovan Bratislava na Faerských ostrovoch v súvislosti s koronavírusom: "Test počas týždňa bol v poriadku, ďalší na nás čaká v pondelok. Hráčom sme povedali, aby nechodili medzi ľudí, do reštaurácií, do nákupných centier. Je to náročné obdobie pre všetkých. Verím, že v pondelok bude všetko v poriadku a v utorok môžeme letieť na Island."



Z tábora domácich výkonom aj gólovou prihrávkou vynikol mladý stredopoliar András Schäfer, ktorý pri druhom góle našiel Ramireza. "Odohrali sme výborný zápas, ozajstné derby. Chceli sme vyhrať a takto ísť do kvalifikácie Európskej ligy. Trnava bola silným protivníkom, patrí medzi najlepšie mužstvá ligy. V prvom polčase bolo vidno, že sme začali ťažšie. V druhom dejstve sme zmenili taktiku, hrali sme náš štýl a vyhrali sme. Ramirez po mojej prihrávke krásne zakončil. Mal svoj deň, dal pekné góly. V predchádzajúcich zápasoch neskóroval, preto už góly veľmi potreboval," povedal Schäfer.



Po necelých dvoch rokoch sa vrátil do MOL Arény Erik Pačinda, ktorý predtým odohral za DAC tri sezóny. Diváci ho nešetrili, pri dotykoch s loptou ho vypískali. "Pre mňa to bola pozitívna motivácia, ja sa v takých veciach vyžívam. Trošku mi to aj pomohlo k výkonu. Hrali sme veľmi dobrý zápas, škoda stratených bodov. Hlavne v prvom polčase sme boli lepší. Mali sme aj strely na bránu. Keby sme dali v prvom polčase ešte jeden gól, možno by sme mali tri body," zhodnotil útočník, ktorý v drese Spartaka skóroval proti svojmu bývalému klubu: "Som v Trnave, je to moje mužstvo. Som profesionál a za to som platený. Radšej by som bral tri body ako môj gól. Musíme však dať hlavy hore. V ďalšom zápase hráme doma so Sereďou, musíme to zvládnuť."



V bránke si zachytal trnavský kapitán Dobrivoj Rusov, ktorý zneškodnil niekoľko šancí súpera. "Dunajská Streda mala o pár šancí viac. Škoda, že sme spravili takú chybu ako proti Pohroniu. Prvý polčas DAC nemal nejakú vyloženú šancu okrem gólu, ale tam bola aj individuálna kvalita Ramireza. Škoda, že sme druhý polčas nezvládli tak ako ten prvý," uviedol Rusov, ktorý v druhom polčase chytil aj jedenástku Davisa: "Konečne mi to proti nim vyšlo. Minule v penaltovom rozstrele premenili, teraz nie. Teraz mi poradil tréner brankárov. Povedal mi trik, ktorý on robil, a vyšlo to."