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DAC vyhral v Európe po troch rokoch, Klauss: Dôležité pre klub
Stretnutie bolo prvé súťažne pod vedením trénera Roberta Klaussa.
Autor TASR
Dunajská Streda 24. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zaznamenali vo štvrtok prvú výhru v európskej súťaži po vyše troch rokoch. V úvodnom zápase druhého predkola Konferenčnej ligy si poradili s Veležom Mostar 1:0. Naposledy sa tešili v júli 2023, keď zdolali gruzínske Dila Gori 2:1 v prvom zápase prvého predkola EKL.
Stretnutie bolo prvé súťažne pod vedením trénera Roberta Klaussa. „Víťazstvo je dôležité, vždy je dôležité. Prvý zápas, prvé domáce víťazstvo. Dodá nám to energiu, pozitívnu energiu, a to je dobré,“ povedal kormidelník pre TASR. S tesným výsledkom, ktorý zariadil z penalty Giorgi Gagua, ani s výkonom tímu však kouč úplne spokojný nebol. DAC sa dostával do náznakov príležitosti, v druhom polčase aj k samotným šanciam, pohodlnejšie vedenie pred odvetou si však nevybudoval.
„Nie je to tak, že by som nebol šťastný alebo spokojný. Keď sa však pozrieme na priebeh zápasu, bolo by lepšie, keby sme tu teraz sedeli s dvojgólovým náskokom. Mali sme totiž veľa príležitostí skórovať. Viem však, že pre klub je dôležité, že sme vyhrali. Rovnako je podstatné, aby naši fanúšikovia prišli na štadión, videli naše víťazstvo a cítili, že bojujeme za tím aj za klub. To je naozaj dôležité. Preto odchádzam domov s dobrým pocitom. Samozrejme, stále premýšľam nad tým, že sme mohli pridať druhý gól, ale zajtra budeme mať dobrú náladu a pozitívnu energiu. Dobre sa pripravíme na ďalší zápas a budeme pokračovať ďalej,“ povedal 41-ročný tréner, ktorého čaká v nedeľu premiéra v Niké lige na pôde Ružomberka.
Do šatne odchádzali tímy za nerozhodného stavu a z brejkov hrozili aj hostia. „Cez polčasovú prestávku sme sa zamerali na dve veci. V prvom rade sme chceli zrýchliť pohyb lopty, prinútiť súpera viac sa presúvať a unaviť ho. Po druhé sme chceli častejšie útočiť do pokutového územia, či už prostredníctvom centrov, alebo situácií jeden na jedného. V prvom polčase sme väčšinou kombinovali okolo ich šestnástky, no po prestávke sme útočili na bránku s väčším dôrazom. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre a vytvorili sme si niekoľko situácií v pokutovom území vrátane rohových kopov,“ zhodnotil Klauss. Penalta, z ktorej jeho tím skóroval, prišla kuriózne. Brankár Faris Ribič rozohral od brány nakrátko, no obranca Said Duranovič nevedel, že lopta je už v hre a chytil ju do rúk.
„Gól padol po chybe súpera, takže v tom bolo aj trochu šťastia, no v tej fáze zápasu sme výrazne tlačili za vedúcim zásahom. Myslím si, že sme si napokon víťazstvo zaslúžili,“ uzavrel kormidelník.
Stretnutie bolo prvé súťažne pod vedením trénera Roberta Klaussa. „Víťazstvo je dôležité, vždy je dôležité. Prvý zápas, prvé domáce víťazstvo. Dodá nám to energiu, pozitívnu energiu, a to je dobré,“ povedal kormidelník pre TASR. S tesným výsledkom, ktorý zariadil z penalty Giorgi Gagua, ani s výkonom tímu však kouč úplne spokojný nebol. DAC sa dostával do náznakov príležitosti, v druhom polčase aj k samotným šanciam, pohodlnejšie vedenie pred odvetou si však nevybudoval.
„Nie je to tak, že by som nebol šťastný alebo spokojný. Keď sa však pozrieme na priebeh zápasu, bolo by lepšie, keby sme tu teraz sedeli s dvojgólovým náskokom. Mali sme totiž veľa príležitostí skórovať. Viem však, že pre klub je dôležité, že sme vyhrali. Rovnako je podstatné, aby naši fanúšikovia prišli na štadión, videli naše víťazstvo a cítili, že bojujeme za tím aj za klub. To je naozaj dôležité. Preto odchádzam domov s dobrým pocitom. Samozrejme, stále premýšľam nad tým, že sme mohli pridať druhý gól, ale zajtra budeme mať dobrú náladu a pozitívnu energiu. Dobre sa pripravíme na ďalší zápas a budeme pokračovať ďalej,“ povedal 41-ročný tréner, ktorého čaká v nedeľu premiéra v Niké lige na pôde Ružomberka.
Do šatne odchádzali tímy za nerozhodného stavu a z brejkov hrozili aj hostia. „Cez polčasovú prestávku sme sa zamerali na dve veci. V prvom rade sme chceli zrýchliť pohyb lopty, prinútiť súpera viac sa presúvať a unaviť ho. Po druhé sme chceli častejšie útočiť do pokutového územia, či už prostredníctvom centrov, alebo situácií jeden na jedného. V prvom polčase sme väčšinou kombinovali okolo ich šestnástky, no po prestávke sme útočili na bránku s väčším dôrazom. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre a vytvorili sme si niekoľko situácií v pokutovom území vrátane rohových kopov,“ zhodnotil Klauss. Penalta, z ktorej jeho tím skóroval, prišla kuriózne. Brankár Faris Ribič rozohral od brány nakrátko, no obranca Said Duranovič nevedel, že lopta je už v hre a chytil ju do rúk.
„Gól padol po chybe súpera, takže v tom bolo aj trochu šťastia, no v tej fáze zápasu sme výrazne tlačili za vedúcim zásahom. Myslím si, že sme si napokon víťazstvo zaslúžili,“ uzavrel kormidelník.