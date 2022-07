DAC vyhral v úvodnom dueli 2. predkola na pôde Víkinguru

úvodný zápas 2. predkola EKL:



Víkingur Göta - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:1)



Góly: 8. Krstovič, 81. Ciganiks. ŽK: A. Gregersen - Kružliak, Moumou, Blackman. Rozhodovali: Kajtazovič - Kordež, Kasapovič (všetci Slovin.)



Víkingur: Reynatröd - Hansen, A. Gregersen, G. Vatnhamar, B. Gregersen - Svensson (69. Jonhardsson), S. Vatnhamar, Turi, Mneney, Johansen (69. Bárdarson) - Olsen (69. Justinussen)



DAC: Veszelinov - Blackman, Kružliak, Brunetti, Ciganiks - Dimun - Káčer (86. Nebyla), Veselovský (86. Rymarenko) - Szánthó (62. Nicolaescu), Krstovič (90. Szolgai), Moumou (62. Andzouana)



Tórshavn 20. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v stredajšom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Víkinguru Göta 2:0. Skóre otvoril na Faerských ostrovoch v úvode Nikola Krstovič a triumf poistil v 81. minúte Andrejs Ciganiks. Odveta je na programe vo štvrtok 28. júla.Prvý gól padol po pekných nožničkách Krstoviča, následne dostali v rýchlom slede dvaja hráči hostí žlté karty a žiadny z tímov sa nedostal do väčšej príležitosti. Domáci sa snažili hroziť z brejkov a ich súperovi sa nedarilo výraznejšie presadiť. Hru oživili striedania a po chybe dvoch obrancov Víkinguru nezaváhal Ciganiks, ktorý prekonal Bárdura Reynatröda spoza šestnástky. Tréner Adrian Guľa ani vo štvrtom dueli na lavičke DAC neokúsil prehru.Hostia vstúpili do zápasu aktívne. V 8. minúte unikol po pravom krídle Blackman a jeho center poslal efektnými nožničkami do siete Krstovič z hranice malého vápna. Do šance sa následne dostal ešte Veselovský, bránku však minul. Ďalší priebeh hry poznačili fauly - rozhodca Kajtazovič potrestal žltou kartou Kružliaka a následne aj jeho spoluhráča Moumoua. Víkingur sa do ničoho nepúšťal a skôr čakal na brejky. V 31. minúte však musel podržať po jeho akcii dunajskostredského brankára Kružliak, ktorý sa hodil do strely Johansena zvnútra šestnástky, a o chvíľu neskôr zasiahol aj Veszelinov - Vatnhamarovu hlavičku vyboxoval na roh. DAC sa dostal do šance ešte v 44. minúte, keď zachytil rozohrávku Reynatröda. Ofenzívni hráči však neboli dosť rýchli a domáca obrana sa stihla vrátiť.Krstovič sa pokúsil zvýšiť na dvojgólový rozdiel hneď v 47. minúte. Jeho pokus išiel vedľa a hra sa opäť dostala do mŕtveho bodu. V 62. minúte ju oživilo dvojité striedanie Guľu, ktorý stiahol Moumoua a Szánthóa, a na krídlach ich vystriedali Andzouana a Nicolaescu. V 68. minúte sa pokúsili domáceho brankára prekvapiť Káčer s Blackmanom - prvý menovaný našiel Blackmana na kraji veľkého vápna a ten sa pokúsil zopakovať úspešný center z úvodu zápasu. Reynatröd nemal loptu úplne pod kontrolou, no DAC nedokázal vyťažiť zo zmätku. Podobne vyšlo striedanie aj na druhej strane - chvíľu po trojitej výmene dostal Blackman žltú kartu za úder po odohraní lopty a Hansen pohrozil z priameho kopu. Ďalšiu príležitosť dostal Ciganiks, ktorý nezaváhal a spoza šestnástky poslal do siete center, ktorý minuli dvaja obrancovia Víkinguru. Obe mužstvá sa ešte dostali k strelám na bránku, pričom bližšie ku gólu boli domáci, keď zachránila Veszelinova ľavá žrď.