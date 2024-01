DAC začal s prípravou, prvý tréning sa niesol v znamení testovania

Program zimnej prípravy FC DAC 1904 Dunajská Streda:



20. januára o 13.00 h: FC DAC - TSV Hartberg



26. januára o 15.00 h: FC DAC - FK Austria Viedeň



3. februára: FC DAC - FC Zlín

Dunajská Streda 8. januára (TASR) - Pondelkový štart zimnej prípravy futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa niesol v znamení testovania hráčov, ktorým sa skončili trojtýždňové dovolenky. Neabsolvovala ho štvorica Spyros Risvanis, Ioannis Niarchos, Máté Szolgai a Erik Gyurákovics, ktorá nebude na jar v klube pokračovať. Informoval o tom oficiálny web DAC.V úvodný deň prípravy mali tréneri k dispozícii troch brankárov a 21 hráčov do poľa. Pre pravoslávne Vianoce sa Aleksandar Popovič pripojí k spoluhráčom v utorok, predĺženú dovolenku má aj Fernand Goure a školské povinnosti čakajú Zorana Záhradníka. Ammar Ramadan je so sýrskou reprezentáciou, ktorá sa pripravuje na Ázijský pohár. Po vzájomnej dohode opustil klub Spyros Risvanis a z jesenného kádra chýba aj ďalšia trojica. Ioannis Niarchos strávi jarnú časť sezóny na hosťovaní v Michalovciach, Máté Szolgai je v týchto dňoch na skúške u maďarského prvoligistu Mezőkövesd Zsóry a Erik Gyurákovics mieri do Győru.Naopak, v kabíne sa objavil talentovaný brankár z devätnástky Vasilios Kaltsas a tiež 19-ročný brazílsky stopér Šamorína Nathan. Nejde však o nové tváre, obaja totiž s áčkom pravidelne trénovali už aj počas jesene. Tréneri pripravili hráčom na dovolenkové obdobie individuálne tréningové plány. Ich plnenie kontroloval realizačný tím priebežne. Prvý deň prípravy bol totiž vyslovene o testovaní.prezradil pre klubový web kondičný tréner Štefan Pánik.DAC odohrá v zimnej príprave tri stretnutia. Stretne sa s rakúskymi tímami TSV Hartberg a Austriou Viedeň, generálkou na jarnú časť Niké ligy bude duel so Zlínom. V 19. kole NL nastúpia "žlto-modrí", ktorých čaká boj o účasť v skupine o titul, doma proti Skalici.