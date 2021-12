DAC začne prípravu 6. januára, v pláne aj sústredenie v Turecku

Harmonogram zimnej prípravy FC DAC 1904 Dunajská Streda:



6. januára 2022, 15.00 h: prvý tréning



15. januára 2022: DAC 1904 - FC Petržalka (Slovensko, 2. liga)



21. januára 2022: DAC 1904 - FK Pohronie (Slovensko, 1. liga)



23. januára - 2. februára: sústredenie v Turecku, tri prípravné stretnutia



27. januára 2022: DAC 1904 - FK TSC Bačka Topola (Srbsko, 1. liga)



29. januára 2022: DAC 1904 - FK Kubaň Krasnodar (Rusko, 2. liga)



31. januára 2022: DAC 1904 - FK Čukarički (Srbsko, 1. liga)



5. februára 2022: DAC 1904 - ŠTK Šamorín (Slovensko, 2. liga)

Dunajská Streda 21. decembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda odštartujú prípravu na jarnú časť sezóny 6. januára, po ročnej pauze sa opäť vyberú aj na sústredenie do Turecka. Informoval o tom oficiálny web klubu.Hneď po piatkovom stretnutí s Ružomberkom a spoločnej večeri hráči odišli na zimnú dovolenku, na ktorú im trénerský štáb pod vedením Joaa Janeira prichystal aj individuálne tréningové plány. V rámci zimnej prípravy strávia "žlto-modrí" sedemnásť dní v domácom prostredí, kde odohrajú aj zápasy proti Petržalke a Pohroniu, následne sa presunú na jedenásťdňové sústredenie do Turecka.V krajine "polmesiaca" sú v pláne aj tri stretnutia. Sily by si mal DAC zmerať s dvojicou účastníkov srbskej najvyššej súťaže (Bačka Topola a FK Čukarički) a medzi nimi s ruským druholigovým Kubaňom Krasnodar. Doma nasleduje duel so Šamorínom, ktorý bude generálkou na jarnú časť Fortuna ligy. Do nej vstúpi DAC 12. februára na štadióne Spartaka Trnava.