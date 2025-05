DAC zdolal Michalovce 2:1 a postúpil do finále play off o KL

Niké Liga – Semifinále play-off o EKL:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)



Góly: 43. Kacharaba, 57. Dukanovič - 15. Kyziridis, ŽK: Kacharaba - Taraduda, Musák, Bahi, Acosta. Rozhodovali: Ziemba – Štofik, Štrbo, 3.950 divákov



DAC: Filipe–Yapi (64. Kapanadze), Kacharaba, Brunetti, Andzouana– Tuboly(64. Dimun), Bajo, Herc–Sylla(90. Blaško), Djukanović (83. Valko), Ramadan(83. Mendez)



Michalovce: Budinský - Taraduda, Bednár, Dzotsenidze, Bahi–Zubairu (77. Shimamura), Musák, Ramos(77. Žofčák)–Sivi(58. Adekunle), Žulevič (77. Acosta), Kyziridis

Dunajská Streda 20. mája (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda postúpili do finále play off o Konferenčnú ligu. V utorňajšom stretnutí semifinále zvíťazili na domácej pôde nad MFK Zemplín Michalovce 2:1 a o účasť v pohárovej Európe zabojujú v piatok 23. mája o 18.00 h proti Košiciam alebo Podbrezovej. O triumfe DAC rozhodol v 57. minúte Viktor Djukanovič.Dunajská Streda začala aktívne, držala loptu viac na kopačkách a bola nebezpečnejšia, avšak do vedenia išli hostia. V 15. minúte Yapiho malý domov zachytil Kyziridis, ktorý preloboval vybiehajúceho Filipeho a otvoril skóre zápasu – 0:1. DAC dlho nevedel nájsť recept na strelenie gólu, čo však prišlo v 43. minúte. Po Hercovom rohovom kope Kacharaba poslal hlavou loptu do siete – 1:1. Dunajská Streda hrala aj v druhom polčase v optickej prevahe, čo prinieslo aj vedúci gól. V 57. minúte Andzouana poslal dlhú loptu na Dukanoviča, ktorú nabehol pred bránku a vedľa Budinského sa presadil – 2:1. Vyrovnať mohol Kyziridis v 67. minúte, ale tesne minul bránku. Na domácej strane Dukanovič mal v nohách tretí gól svojho mužstva. V 70. minúte po centri KapanadzehoAndzouana trafil ľavú žrď.Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy:Anton Šoltis, tréner Michaloviec: