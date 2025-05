DAC zdolal Podbrezovú 3:2 a má Konferenčnú ligu

hlasy po zápase /zdroj: VOYO/:



Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Chlapci si to zaslúžili. Patrí im absolutórium za celú jarnú časť a za tú dennodennú robotu. Futbal im to vrátil a dovolím si tvrdiť, že sme dnes zaslúžene vyhrali. Môžeme sa teraz všetci tešiť. Emócie patria k tomu, ale všetko to bolo v poriadku, padlo päť gólov, ja si myslím že futbal sa musel páčiť. Takisto klobúk dole pred Podbrezovou, pre nás veľmi cenné víťazstvo a ideme si ho užiť. Sadlo to každému jednému hráčovi, poďakovanie patrí celému mužstvu. Samozrejme, Ammar je tu na to aby tie góly dával, čiže ja som zaňho rád.“



Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Prvý polčas z môjho pohľadu veľmi zlý z našej strany, veľa vecí nám nefungovalo. V druhom polčase už to bola tá Podbrezová, ktorá zaslúžene bojovala v play off o Európu. Domácim blahoželám k víťazstvu. Pre nezainteresovaného diváka asi pekný zápas, ale mne sa dnešný zápas nepáčil ako celok. Strašne veľa prerušení, nonstop stála lopta, každá situácia je faul. Pokiaľ chceme divákom priniesť lepší produkt, musíme mužstvá nechať hrať. Myslím si, že mužstvo ukázalo v rámci ročníka zaujímavý progres a hrýzli sme až do samotného záveru.“

finále o play off o KL:



DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 3:2 (2:1)



Góly: 10. a 83. Ramadan, 27. Sylla - 24. Paraj, 71. Smékal. ŽK: Bajo, Csinger, Yapi - Koštrna, Luka, Galčík. Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák, 5382 divákov



DAC: Dornelles - Kapanadze, Csinger, Kačaraba, Andzouana - Ramadan (89. Tuboly), Bajo, Herc (90.+7. Valko) - Sylla (77. Yapi), Dukanovič (89. Brunetti), Redzic (77. Dimun)



Podbrezová: Danko - Luka, Koštrna, Markovič - Deml (46. Kováčik), Chyla (66. Faško), Paraj, Palumets (86. Galčík) - Smékal, Štefánik, Yirajang (86. Abate)

Dunajská Streda 23. mája (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda si v nadchádzajúcej sezóne zahrajú v európskej klubovej súťaži. V piatkovom finálovom stretnutí play off o Konferenčnú ligu zvíťazili doma nad FK Železiarne Podbrezová 3:2 a pridali sa k Žiline, ktorá si miestenku v KL zaistila v rámci riadnej sezóny Niké ligy.Žilina a DAC začnú v 2. predkole Konferenčnej ligy, Trnava ako víťaz Slovnaft Cupu v prvom kole Európskej ligy a majster ŠK Slovan Bratislava sa predstaví v 2. predkole Ligy majstrov. Mená súperov sa všetky štyri slovenské kluby dozvedia 17., resp. 18. júna na žrebovaní prvého a druhého predkola v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.DAC sa do play off o KL dostal zo štvrtého miesta tabuľky NL po skončení jej nadstavbovej časti. V utorňajšom semifinále vyradil MFK Zemplín Michalovce výsledkom 2:1. V Európa sa predstaví siedmy raz za sebou, vlani vypadol v 2. predkole KL s azerbajdžanskou Zirou.Na začiatku mali viac z hry domáci a už v desiatej minúte skóroval Ammar Ramadan, ktorý si potiahol loptu vo vnútri šestnástky a vsietil gól strelou k vzdialenejšej žrdi. V tlaku pokračovali, no postupne sa vytrácala presnosť a Podbrezová zo svojej prvej epizódky tlaku vybojovala rohový kop. Pri ňom vyrovnal René Paraj strelou pod brvno z bezprostrednej blízkosti. Nerozhodný stav však vydržal len tri minúty - Alione Syla sa presadil spoza šestnástky k ľavej žrdi. Odpoveď prišla až v 71. minúte, opäť z rohového kopu, keď Daniel Smékal predĺžil hlavou loptu na vzdialenejšiu žrď. Tentoraz trvalo domácim skórovať dvanásť minút. Vytvorili si enormný tlak, lopta sa dostala k Ramadanovi, ktorý si obišiel brankára Adama Danka a rozhodol o triumfe.