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DAC zdolal Velež Mostar 1:0 v 1. dueli 2. predkola Konferenčnej ligy
Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu.
Autor TASR,aktualizované
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Dunajská Streda 23. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad bosnianskym Veležom Mostar 1:0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023.
Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu. Odveta v Mostare je na programe vo štvrtok 30. júla o 19.00 h. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
V úvodnej štvrťhodine neprišlo k strele na bránku, najväčšiu šancu mali hostia, keď poslal Salčin loptu Mešičovi pred odkrytú bránku, no útočník nebol dosť rýchly. K najväčšej šanci DAC v rámci úvodnej polhodiny sa dostal Gagua, ktorý centroval tesne pred bránku a ešte predtým napádal gólmana Ribiča. Z oboch domácich priamych kopov mieril nad Ouro. Jeho tím sa následne rozstrieľal a mal náznaky šancí, najväčšiu zrejme Ramadan. Prihrávku pred bránku poslal doprava, no brankár Ribič predvídal a jeho pokus chytil vďaka dobrému postaveniu.
Úvodný gól padol po necelej hodine hry, keď Gagua premenil penaltu. Tá prišla po kurióznej ruke Duranovica - brankár Ribič rozohral, obranca mal za to, že rozohrávku necháva naňho a loptu vzal do rúk. Hostia následne zavelili k ofenzívnej aktivite, trvala však krátko a najväčšiu šancu mal Salčin - jeho strelu k žrdi chytil Ivačič. V ďalšom priebehu DAC kombinoval smerom dopredu a dostával sa do šestnástky, dvakrát zaváhal Gagua. Velež mal ešte veľkú šancu z priameho kopu na hranici šestnástky, no Omerovicov pokus o obaľovačku na vzdialenejšiu žrď jasne minul bránku.
Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu. Odveta v Mostare je na programe vo štvrtok 30. júla o 19.00 h. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
sumár - 1. zápas 2. predkola KL:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – Velež Mostar 1:0 (0:0)
Gól: 59. Gagua (z 11 m). Rozhodovali: Ebner - Höfler, Gutschiová (všetci Rak.), ŽK: Gueye, Ramadan - Abdullah, Spahič, 4923 divákov
DAC: Ivačič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Juklerod - Kabič (78. Gruber), Ouro (67. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Sylla) - Gagua, Gueye (67. Trusa)
Velež: Ribič - Omerovic, Hrkač, Duranovic - Nukič, Abdullah, Babič, Mešič - Stojanovič (77. Bešič), Spahič, Salčin
FC DAC 1904 Dunajská Streda – Velež Mostar 1:0 (0:0)
Gól: 59. Gagua (z 11 m). Rozhodovali: Ebner - Höfler, Gutschiová (všetci Rak.), ŽK: Gueye, Ramadan - Abdullah, Spahič, 4923 divákov
DAC: Ivačič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Juklerod - Kabič (78. Gruber), Ouro (67. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Sylla) - Gagua, Gueye (67. Trusa)
Velež: Ribič - Omerovic, Hrkač, Duranovic - Nukič, Abdullah, Babič, Mešič - Stojanovič (77. Bešič), Spahič, Salčin
V úvodnej štvrťhodine neprišlo k strele na bránku, najväčšiu šancu mali hostia, keď poslal Salčin loptu Mešičovi pred odkrytú bránku, no útočník nebol dosť rýchly. K najväčšej šanci DAC v rámci úvodnej polhodiny sa dostal Gagua, ktorý centroval tesne pred bránku a ešte predtým napádal gólmana Ribiča. Z oboch domácich priamych kopov mieril nad Ouro. Jeho tím sa následne rozstrieľal a mal náznaky šancí, najväčšiu zrejme Ramadan. Prihrávku pred bránku poslal doprava, no brankár Ribič predvídal a jeho pokus chytil vďaka dobrému postaveniu.
Úvodný gól padol po necelej hodine hry, keď Gagua premenil penaltu. Tá prišla po kurióznej ruke Duranovica - brankár Ribič rozohral, obranca mal za to, že rozohrávku necháva naňho a loptu vzal do rúk. Hostia následne zavelili k ofenzívnej aktivite, trvala však krátko a najväčšiu šancu mal Salčin - jeho strelu k žrdi chytil Ivačič. V ďalšom priebehu DAC kombinoval smerom dopredu a dostával sa do šestnástky, dvakrát zaváhal Gagua. Velež mal ešte veľkú šancu z priameho kopu na hranici šestnástky, no Omerovicov pokus o obaľovačku na vzdialenejšiu žrď jasne minul bránku.
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Robert Klauss, tréner DAC: „Videli sme hru so súperom, ktorý ukázal kvalitu. Toto sme od nich očakávali a dúfam, že sa pripravíme rovnako aj na odvetu, pretože to bude náročný zápas. Boli sme okolo ich šestnástky, ale bohužiaľ sme skórovali len raz. Nie sme spokojní s výsledkom a výkon mohol byť lepší, no výhra je výhra.“
Matej Trusa, krídelník DAC: „S hlbokým blokom, v ktorom hral súper, majú problém aj väčšie mužstvá. Vytrápili sme sa s tým a súper nám dal trochu darček. Víťazstvo potešilo, ale polovica roboty je ešte pred nami.“
Ibrahim Rahimič, tréner Veležu: „Odohrali sme skvelý zápas a o víťazovi rozhodlo nedorozumenie. Neskôr počas zápasu sme hrali skvele a udržiavali sme formáciu. Sústredili sme sa na protiútoky, vytvorili sme si nejaké šance, ale neskórovali sme. Myslíme si však, že máme kvalitu na to, aby sme tento dvojzápas vyhrali.“
Robert Klauss, tréner DAC: „Videli sme hru so súperom, ktorý ukázal kvalitu. Toto sme od nich očakávali a dúfam, že sa pripravíme rovnako aj na odvetu, pretože to bude náročný zápas. Boli sme okolo ich šestnástky, ale bohužiaľ sme skórovali len raz. Nie sme spokojní s výsledkom a výkon mohol byť lepší, no výhra je výhra.“
Matej Trusa, krídelník DAC: „S hlbokým blokom, v ktorom hral súper, majú problém aj väčšie mužstvá. Vytrápili sme sa s tým a súper nám dal trochu darček. Víťazstvo potešilo, ale polovica roboty je ešte pred nami.“
Ibrahim Rahimič, tréner Veležu: „Odohrali sme skvelý zápas a o víťazovi rozhodlo nedorozumenie. Neskôr počas zápasu sme hrali skvele a udržiavali sme formáciu. Sústredili sme sa na protiútoky, vytvorili sme si nejaké šance, ale neskórovali sme. Myslíme si však, že máme kvalitu na to, aby sme tento dvojzápas vyhrali.“