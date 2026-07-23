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DAC zdolal Velež Mostar 1:0 v 1. dueli 2. predkola Konferenčnej ligy

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Na snímke zľava Tsotne Kapanadze (DAC), Aldin Mešić (Mostar) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu.

Autor TASR
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Dunajská Streda 23. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad bosnianskym Veležom Mostar 1:0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023.

Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu. Odveta v Mostare je na programe vo štvrtok 30. júla o 19.00 h. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.



sumár - 1. zápas 2. predkola KL:

FC DAC 1904 Dunajská Streda – Velež Mostar 1:0 (0:0)

Gól: 59. Gagua (z 11 m). Rozhodovali: Ebner - Höfler, Gutschiová (všetci Rak.), ŽK: Gueye, Ramadan - Abdullah, Spahič, 4923 divákov

DAC: Ivačič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Juklerod - Kabič (78. Gruber), Ouro (67. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Sylla) - Gagua, Gueye (67. Trusa)

Velež: Ribič - Omerovic, Hrkač, Duranovic - Nukič, Abdullah, Babič, Mešič - Stojanovič (77. Bešič), Spahič, Salčin


Na snímke zľava Rafidine Abdullah (Mostar) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede.
Foto: TASR - Edmund Örzsik


V úvodnej štvrťhodine neprišlo k strele na bránku, najväčšiu šancu mali hostia, keď poslal Salčin loptu Mešičovi pred odkrytú bránku, no útočník nebol dosť rýchly. K najväčšej šanci DAC v rámci úvodnej polhodiny sa dostal Gagua, ktorý centroval tesne pred bránku a ešte predtým napádal gólmana Ribiča. Z oboch domácich priamych kopov mieril nad Ouro. Jeho tím sa následne rozstrieľal a mal náznaky šancí, najväčšiu zrejme Ramadan. Prihrávku pred bránku poslal doprava, no brankár Ribič predvídal a jeho pokus chytil vďaka dobrému postaveniu.

Úvodný gól padol po necelej hodine hry, keď Gagua premenil penaltu. Tá prišla po kurióznej ruke Duranovica - brankár Ribič rozohral, obranca mal za to, že rozohrávku necháva naňho a loptu vzal do rúk. Hostia následne zavelili k ofenzívnej aktivite, trvala však krátko a najväčšiu šancu mal Salčin - jeho strelu k žrdi chytil Ivačič. V ďalšom priebehu DAC kombinoval smerom dopredu a dostával sa do šestnástky, dvakrát zaváhal Gagua. Velež mal ešte veľkú šancu z priameho kopu na hranici šestnástky, no Omerovicov pokus o obaľovačku na vzdialenejšiu žrď jasne minul bránku.

Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:

Robert Klauss, tréner DAC: „Videli sme hru so súperom, ktorý ukázal kvalitu. Toto sme od nich očakávali a dúfam, že sa pripravíme rovnako aj na odvetu, pretože to bude náročný zápas. Boli sme okolo ich šestnástky, ale bohužiaľ sme skórovali len raz. Nie sme spokojní s výsledkom a výkon mohol byť lepší, no výhra je výhra.“

Matej Trusa, krídelník DAC: „S hlbokým blokom, v ktorom hral súper, majú problém aj väčšie mužstvá. Vytrápili sme sa s tým a súper nám dal trochu darček. Víťazstvo potešilo, ale polovica roboty je ešte pred nami.“

Ibrahim Rahimič, tréner Veležu: „Odohrali sme skvelý zápas a o víťazovi rozhodlo nedorozumenie. Neskôr počas zápasu sme hrali skvele a udržiavali sme formáciu. Sústredili sme sa na protiútoky, vytvorili sme si nejaké šance, ale neskórovali sme. Myslíme si však, že máme kvalitu na to, aby sme tento dvojzápas vyhrali.“
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