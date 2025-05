DAC zvíťazil v Žiline, Hubočan: „Bolo to veľmi emotívne, ďakujem“

Žilina 18. mája (TASR) - Posledný zápas nadstavbovej časti Niké ligy bol v Žiline mimoriadne emotívny. Hostia z Dunajskej Stredy srdnato bojovali o konečné tretie miesto v tabuľke, domáci sa lúčili s legendárnym stopérom Tomášom Hubočanom.



Úvod zápasu sa niesol v znamení futbalu medzi šestnástkami, výraznejšie šance chýbali. Zlom prišiel v 36. minúte, kedy sa do úniku dostával Káčer, zozadu ho fauloval Damir Redzič a zaslúžene putoval predčasne pod sprchy. Kapitán DAC Taras Kačaraba po zápase vyzdvihol prístup tímu po tomto kritickom momente: „Vedeli sme o čo dnes hráme, v hre bolo aj tretie miesto, no všetci vieme počítať. Rád by som však vyzdvihol mentálnu silu tímu po vylúčení, príkladne sme bojovali ako jeden tím,“ pričom nezabudol na menej vyťažených hráčov, ktorí v zápase dostali šancu: „Yapi či Mendez možno hrávajú trošku menej, dnes však odohrali skvelý zápas, je dôležité, aby každý hráč príkladne pracoval ako v tréningu, tak v zápase.“



Po vylúčení tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek zmenil rozostavenie svojho tímu, prestriedal, hostia sa sústredili na pozornú defenzívu a rýchle brejky. „Po vylúčení Redzića sme vedeli, že musíme čakať na jednu šancu a tá prišla,“ otvoril rozhovor bývalý slovenský futbalový reprezentant a dodal: „V šatni je síce možno teraz trošku sklamanie, ale odohrali sme v Žiline výborný zápas, chlapci si zaslúžia absolutórium. Verím, že nás čakajú ešte dva zápasy, na ktoré budeme sústredení a pripravení.“



Žilinčania nastúpili do zápasu s jasným motívom – rozlúčiť sa s Tomášom Hubočanom víťazstvom. To sa nepodarilo, čo po zápase veľmi mrzelo hlavného trénera MŠK Michala Ščasného: „Celý deň bol dnes o Hubkovi. Nehovorím, že chalani nechceli, ale zápasu chýbala emócia a energia, znovu sme doplatili na efektivitu.“ Skúsený český kouč následne uzavrel hodnotením aj celú sezónu: „Skončil sa zápas, sezóna, skončila legenda. V kontexte jarnej časti berieme sezónu ako úspešnú, chýba nám však trofej. Stále mám najvyššie méty, mrzí ma najmä vypadnutie v pohári,“ následne aj načrtol plány do budúcej sezóny: „Verím, že v načatej práci budeme od júna pokračovať a v novej sezóne potešíme fanúšikov hrou a víťazstvami.“



Sklamanie z výsledku bolo po zápase cítiť aj z Mária Sauera, v ktorého prípade sa čoraz hlasnejšie spomína letný prestup do FC Toulouse, tímu účastníka najvyššej francúzskej súťaže. „Paradoxne, vylúčenie nám nepomohlo, zápas bol potom taký nemastný, neslaný, bolo cítiť, že je u nás o všetkom rozhodnuté,“ zhodnotil kreatívny stredopoliar a dodal: „Emócie som cítil aj ja, dnes to bolo o Hubkovi, som rád, že som s ním mohol hrať a že som mohol byť pri jeho rozlúčke.“



Skúsený žilinský matador Tomáš Hubočan sa dlho-predlho po zápase lúčil s fanúšikmi a priateľmi na tribúnach žilinského štadióna. „Chcem sa poďakovať žilinskému tímu a klubu. Vychovali ma tu, odtiaľto som odišiel do veľkého futbalu. Som rád, že som sa mohol vrátiť a ukončiť tu kariéru, vďaka futbalu som sa našiel,“ povedal mnohonásobný slovenský reprezentant a doplnil: „Snažil som sa dnes rozlúčiť gólom, boli tam možnosti, ale nepodarilo sa mi to. Napriek tomu som veľmi vďačný všetkým, ktorí prišli, bolo to krásne a emotívne,“ vyznal sa z pocitov po zápase legendárny obranca.