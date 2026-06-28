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DAC zvíťazil vo finále Dunajského pohára nad FK Csíkszereda

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

V nedeľňajšom finále zdolali v domácej MOL aréne rumunský tím FK Csíkszereda 5:3 po rozstrele zo značky 11 m.

Autor TASR
Dunajská Streda 28. júna (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda sa stali víťazmi Dunajského pohára. V nedeľňajšom finále zdolali v domácej MOL aréne rumunský tím FK Csíkszereda 5:3 po rozstrele zo značky 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas, ktorý sa hral na 2x30 minút, skončil 1:1.



finále Dunajského pohára:

DAC 1904 Dunajská Streda - FK Csíkszereda 1:1 (0:1), 5:3 po rozstrele z 11 m

Góly: 39. Tuboly (z 11 m) - 5. Magyar
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