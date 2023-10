Slafkovského formácia má problém: Dach bude chýbať Montrealu dlhší čas

Montreal 18. januára (TASR) - Kanadský hokejista Kirby Dach bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať Montrealu Canadiens v zámorskej NHL dlhší čas. Informoval o tom portál tsn.ca.



Dvadsaťdvaročný center nedohral druhý zápas sezóne, v ktorom Montreal v domácom stretnutí zdolal Chicago Blackhawks 3:2. Hosťujúci obranca Jarred Tinordi poslal v prvej tretine Dacha po súboji na vlastnú striedačku. Kanaďan odišiel do šatne a už nezasiahol do zápasu. Klub zatiaľ neinformoval, ako dlho bude mimo hry.



Dach v úvode sezóny nastupoval v druhom útoku so Slovákom Jurajom Slafkovským. Proti Torontu Maple Leafs si pripísal dve asistencie.