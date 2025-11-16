Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dach bude pre zlomeninu nohy chýbať Montrealu minimálne mesiac

Kirby Dach (77) z Montreal Canadiens skóruje proti brankárovi Utah Mammoth Karlu Vejmelkovi počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v Montreale v sobotu 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Montreal 16. novembra (TASR) - Hokejistom Montrealu Canadiens bude v zámorskej NHL minimálne štyri týždne chýbať Kirby Dach. Útočníka vyradila z hry zlomenina v nohe. Kanadský klub o tom informoval v nedeľu.

Montreal povolal z farmy v AHL Joshuu Roya, ktorý má v tíme Laval Rocket na konte v tejto sezóne sedem bodov (4+3) v 10 stretnutiach. Dvadsaťštyriročný Dach odohral za Canadiens v prebiehajúcom ročníku 15 duelov s bilanciou 5+2. Spoluhráč Juraja Slafkovského rozšíril početnú maródku v tíme, Montrealu pre zranenie chýbajú aj Alex Newhook, Kaiden Guhle, či Patrik Laine.
