Dach má vážne poškodené väzy v kolena a vynechá celú sezónu

Montreal 18. januára (TASR) - Kanadský hokejista Kirby Dach bude pre vážne zranenie pravého kolena chýbať Montrealu Canadiens v zámorskej NHL až do konca sezóny. Informoval o tom portál tsn.ca.



Dvadsaťdvaročný center nedohral druhý zápas sezóny, v ktorom Montreal v domácom stretnutí zdolal Chicago Blackhawks 3:2. Hosťujúci obranca Jarred Tinordi poslal v prvej tretine Dacha po súboji na vlastnú striedačku. Kanaďan odišiel do šatne a už nezasiahol do zápasu.



Najprv nebol známy presný rozsah zranenia, no utorňajšie vyšetrenia odhalili, že Dach si roztrhol predný skrížený väz (ACL) i mediálne kolaterále ligamentum (MCL), čaká ho operácia a dlhá rekonvalescencia.



Dach v úvode sezóny nastupoval v druhom útoku so Slovákom Jurajom Slafkovským. Proti Torontu Maple Leafs si pripísal dve asistencie, no ďalšie už nepridá a pre Montreal je to veľká strata hneď v úvode ročníka.



Urastený center mal byť oporu tímu. Montreal ho získal počas vlaňajšieho draftu z Chicaga, keď si z prvého miesta vybral Slafkovského. Dach následne podpísal štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 13,45 miliónov dolárov a v 58 dueloch minulej sezóny nazbieral 38 bodov (14+24). Tretí muž draftu v roku 2019 odohral počas piatich sezón v NHL 212 duelov základnej časti a získal 99 bodov (33+66). V deviatich stretnutiach play off pridal gól a päť asistencií.