Dadonov podpísal ročný kontrakt s New Jersey

Newark 2. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal ročný kontrakt s ruským útočníkom Jevgenim Dadonovom. Ten zarobí za nasledujúcu sezónu jeden milión dolárov plus bonusy za výkonnostné ciele.



Tridsaťšesťročný krídelník strávil uplynulé tri ročníky v Dallase, kam ho vo februári 2023 vymenil Montreal. Za hviezdy odohral dokopy 154 duelov základnej časti s bilanciou 35 gólov a 43 asistencií. V minulej sezóne nazbieral 40 bodov (20+20) v 80 zápasoch a 16 stretnutiach play off pridal gól a tri asistencie.



Profiligovú kariéru odštartoval na Floride, ktorá si ho vybrala zo 71. miesta draftu v roku 2007. Do prvého tímu sa prvýkrát pozrel v sezóne 2009/10, no ani v ďalších dvoch nedostával dostatok priestoru a tak sa vrátil naspäť do KHL, kde strávil päť úspešných sezón v dresoch Donbasu Doneck a SKA Petrohrad. S druhým menovaným získal dvakrát Gagarinov pohár.



Následne sa vrátil do tímu Panthers a už sa presadil aj v zámorí. Po troch sezónach zamieril do Ottawy, následne do Vegas, Montrealu a Dallasu. V základnej časti NHL odohral 617 zápasov a nazbieral 361 bodov (163+198). V 55 stretnutiach play off pridal osem gólov a štrnásť asistencií.



V New Jersey si zahrá aj po boku slovenského obrancu Šimona Nemca.