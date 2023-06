Hokejista Dadonov predĺžil o dva roky zmluvu s Dallasom

Dallas 28. júna (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Dadonov a klub NHL Dallas Stars sa dohodli na predĺžení spolupráce. Tridsaťštyriročný útočník podpísal s "hviezdami" nový dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 2,25 milióna dolárov za sezónu.



Dadonov prišiel do Dallasu v minulom ročníku pred uzávierkou výmien z Montrealu. Za Stars odohral 23 stretnutí v základnej časti a ďalších 16 v play off. Celkovo nastúpil v uplynulej sezóne v 73 zápasoch základnej časti, v ktorých si pripísal sedem gólov a 26 asistencií, vo vyraďovačke pridal 10 bodov (4+6) a pomohol tímu k postupu do finále Západnej konferencie. V minulosti hral aj za Floridu, Ottawu či Vegas.



"Podpis novej zmluvy s Jevgenijom bol pre nás prioritou. V minulej sezóne patril medzi kľúčových hráčov tímu a počas play off ešte vygradoval svoje výkony. Sme šťastní, že sme sa dohodli na kontrakte, s ktorým sú spokojné obe strany," citovala agentúra AP generálneho manažéra klubu Jima Nilla. V organizácii Stars pôsobí aj slovenský útočník Marián Studenič, ktorý sa bude v novej sezóne usilovať vybojovať stabilné miesto v prvom tíme.