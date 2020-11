Daei rád prenechá gólový rekord Ronaldovi: Bude to pre mňa česť

Teherán 17. novembra (TASR) - Pre bývalého iránskeho futbalového reprezentanta Aliho Daeiho bude veľkou cťou, keď sa Cristianovi Ronaldovi podarí prekonať jeho rekord v počte reprezentačných gólov.



Päťdesiatjedenročný Daei zaznamenal počas svojej kariéry v najcennejšom drese 109 presných zásahov a je na čele historických tabuliek, portugalský kanonier sa však k nemu blíži míľovými krokmi. Pred utorkovým zápasom 3. skupiny A-divízie Ligy národov v Chorvátsku mal Ronaldo na Iránca sedemgólové manko.



"Chcel by som mu už teraz zablahoželať. Myslím, že je iba otázka času, kedy prekoná môj rekord. Som si istý, že on bude nový kráľ reprezentačných kanonierov, hoci ešte potrebuje streliť nejaké góly. Bola by pre mňa česť, keby ma hráč jeho kalibru dokázal prekonať. Cristiano Ronaldo je nielen jeden z najlepších hráčov tejto éry, ale celej futbalovej histórie. Je to absolútny fenomén," citovala Daeiho iránska tlačová agentúra Tasnim.



Päťnásobný najlepší futbalista sveta skóroval v drese "selecaa" 102-krát v 168 medzištátnych zápasoch, Daei potreboval na 109 presných zásahov 149 stretnutí.