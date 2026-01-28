< sekcia Šport
Dahlin ťahá v osobne ťažkej sezóne Sabres do play off
Autor TASR
Buffalo 28. januára (TASR) - Švédsky hokejový obranca Rasmus Dahlin prežíva psychicky mimoriadne náročnú sezónu, v ktorej je napriek zložitej životnej situácii jeden z lídrov rozbehnutného Buffala. V noci na stredu strelil na ľade Toronta svoj prvý hetrik v kariére a piatimi bodmi (3+2) sa podieľal na víťazstve 7:4.
„To, čo predvádza, je niečo úžasné. Neviem si ani predstaviť to, čím si prešiel. To, že je tu s nami, svedčí o tom, ako veľmi miluje tento tím. A on nehrá iba tak, ale ide príkladom,“ povedal útočník Buffala Tage Thompson pre nhl.com. Sezóna 2025/2026 je druhá, v ktorej je Dahlin kapitán Sabres. Tím sa v uplynulom ročníku nedostal do play off a hoci mal sľubný záver základnej časti, napokon mu postup unikol v štrnástej sezóne za sebou, čo je rekord NHL. Dahlin, ktorý je súčasťou Sabres od draftu v roku 2018, dlhodobo patrí medzi pozitíva v hre Buffala a do nového ročníka šiel s odhodlaním doviesť tím do vyraďovacích bojov. Jeho koncentrácia na hokejovú sezónu však dostala vážnu trhlinu.
Dahlinova snúbenica Carolina Matovacová mala v lete zdravotné problémy počas dovolenky vo Francúzsku. Následne bola niekoľko týždňov napojená na prístroje a podstúpila transplantáciu srdca. Medzitým prišla o nenarodené dieťa. V pondelok 26. januára zverejnila na Instagrame odkaz, v ktorom prezradila, že obavy o nenarodené dieťa jej v podstate zachránili život. „Dnes mal byť deň, keď sme ťa konečne mohli vidieť. V našich srdciach budeš mať vždy špeciálne miesto ako naše prvé dieťa, aj keď sme nikdy nemali možnosť sa stretnúť. Naša láska k tebe je nekonečná. Hoci si tento svet nezažil, zohral si kľúčovú úlohu v tom, aby som mohla byť jeho súčasťou. Keby nebolo mojich obáv o teba, možno by sme nikdy nezavolali pomoc a nešli do nemocnice. Vďaka tomuto rozhodnutiu som bola počas môjho prvého zlyhania srdca na správnom mieste v správnom čase. Toto je len jeden z mnohých dôvodov, prečo som dnes nažive a môžem opäť žiť normálny život,“ uviedla Matovacová.
Tento odkaz akoby dodal Dahlinovi motiváciu do zápasu na ľade Toronta, ktorému Sabres nedovolili vymaniť sa zo série prehier a sami si štvrtým víťazstvom v rade upevnili pozíciu zaručujúcu účasť v play off. Dvadsaťpäťročný Švéd, ktorého čoskoro čakajú aj ZOH v Taliansku, mal po zápase slzy v očiach. Odrážali nielen radosť z ďalšieho dôležitého víťazstva Sabres na ceste do vyraďovacej fázy, ale najmä emóciu z uplynulého polroka. „Viete, bolo to... Ani neviem, či to teraz dokážem opísať. Potrebujem trochu času,“ povedal Dahlin, ktorý hľadal správne slová. „Bol to bláznivý rok. Som šťastný, že môžem byť s týmto tímom,“ poznamenal Dahlin a znovu sa odmlčal na niekoľko sekúnd. „Tento tím, to sú moji bratia, ktorí mi pomáhajú každý deň. Bez nich by som to určite nedokázal,“ dodal.
Dahlin bol v uplynulých sezónach oporou Sabres a nič sa na tom nezmenilo ani v náročnom období. Počas neho si vzal niekoľko dní voľna, aby mohol byť so snúbenicou, no naďalej sa prejavuje ako produktívny obranca a líder tímu. Po 48 zápasoch má na konte 42 bodov (11+31). Buffalo prežíva najlepšiu sezónu za uplynulé dve dekády. Z predošlých 23 zápasov vyťažilo 19 víťazstiev a patrí mu 3. miesto v Atlantickej divízii. Sabres figurujú vo Východnej konferencii, ktorá sa prezentuje malými bodovými odstupmi medzi tímami bojujúcimi o play off, na 4. priečke. Od začiatku sezóny však získavajú priemerne 1,25 bodu na zápas a takýmto tempom by mali po 82 stretnutiach základnej časti 102 bodov, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou stačili na účasť v play off.
Podľa mnohých fanúšikov Buffala je Dahlin vážny adept na cenu Billa Mastertona pre hráča, ktorý preukáže mimoriadnu oddanosť hokeju. „Je to mladý muž, ktorý si už veľa prežil. Som z neho šťastný, že dostáva odmenu za všetku prácu, ktorú odviedol a za to, ako čelil nepriazni osudu,“ konštatoval tréner tímu Lindy Ruff. „Vždy, keď potreboval čas, sme povedali, že rodina je na prvom mieste. Takto by sa malo k životu pristupovať,“ dodal.
V tieni vydareného bodového predstavenia a silných emócií zostal fakt, že Dahlin dosiahol v dueli s Torontom na métu 400 kanadských bodov v základnej časti NHL. Po 557 stretnutiach má bilanciu 94 gólov a 308 asistencií. Pred ním dosiahlo na túto métu 10 švédskych obrancov, z nich však iba Nicklas Lidström a Erik Karlsson dosiahli počas kariéry lepší priemer bodu na zápas než Dahlin.
