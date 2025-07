Dahlmeierová nezvestná po páde počas horolezeckého výstupu v Pakistane

Islamabad 29. júla (TASR) - Bývalá nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová je nezvestná po páde počas horolezeckého výstupu v Pakistane. Záchranárske práce momentálne prebiehajú, no podľa jej manažmentu bola prinajmenšom vážne zranená. Informovala o tom agentúra DPA.



K incidentu prišlo v pondelok, keď 31-ročnú Dahlmeierovú zasiahli kamene 350 metrov pod vrcholom Leila Peak (6069 m.n.m.) v pohorí Karakoram. Záchranári sa k nej zatiaľ nedostali, no z vrtuľníku nezachytili podľa DPA žiadne známky života. Ten prišiel do ťažko dostupnej odľahlej oblasti až v utorok ráno, pričom pomoc zavolal bezprostredne po páde Dahlmeierovej horolezecký partner. Akciu koordinuje medzinárodný záchranársky tím s podporou skúsených horolezcov prítomných v regióne.



Dahlmeierová je certifikovaná inštruktorka horolezectva i lyžovania a aktívna členka nemeckej horskej služby. Horolezectvu aj ultramaratónu sa venuje od ukončenia biatlonovej kariéry v roku 2019. Počas nej získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu na ZOH v Pchjongčchangu a sedem titulov majsterky sveta. Na spomínaných ZOH sa stala prvou biatlonistkou, ktorá získala zlato v šprinte aj stíhacích pretekoch. Okrem toho zaknihovala aj 20 víťazstiev vo Svetovom pohári a v sezóne 2016/17 sa stala jeho celkovou víťazkou.