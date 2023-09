Dainese vyhral 19. etapu, Kuss je bližšie k celkovému triumfu

výsledky 19. etapy (La Baneza - Iscar, 177,5 km):



1. Alberto Dainese (Tal./DSM) 3:42:09 h,

2. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers),

3. Marijn van den Berg (Hol./EF Education-EasyPost),

4. Davide Cimolai (Tal./Cofidis),

5. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar),

6. Maurice Ballerstedt (Nem./Alpecin-Deceuninck),

7. Lewis Askey (V. Brit./Groupama-FDJ),

8. Hugo Hofstetter (Fr./Arkea Samsic),

9. Fernando Barcelo (Šp./Caja Rural-Seguros RGA),

10. Jonas Koch (Nem./Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas





celkové poradie po 19. etape:



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 69:13:36 h,

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +17 s,

3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:08,

4. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +4:00,

5. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +4:19,

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +4:30,

7. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora Hansgrohe) +7:37,

8. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora Hansgrohe) +8:35,

9. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +10:20,

10. Santiago Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) +12:20

Iscar 15. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Alberto Dainese zvíťazil v piatkovej 19. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne DSM sa presadil v záverečnom špurte 177,5 km dlhej rovinatej etape z La Baneza do Iscaru v čase 3:42:09 h. Na druhom mieste prišiel do cieľa ďalší Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a tretí skončil Marijn van den Berg z Holandska (EF Education-EasyPost). Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z Jumbo-Visma a je bližie k najväčšiemu triumfu v kariére.Piatkova etapa mala tranzitný charakter. Po horských čakal na cyklistov rovinatý profil a očakával sa hromadný dojazd so šancou pre šprintérov, ktorý mohol narušiť len vietor, ale predpovede s ním nerátali. Rozdiely v celkovom poradí sa nečakali. Do úniku dňa sa dostala štvorica jazdcov v zložení Clement Davy (Groupama-FDJ), Paul Lapeira (Ag2r), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) a Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA). Pelotón však situáciu kontroloval a strácal necelé dve minúty.Balík dostihol skupinu necelých 20 kilometrov pred cieľom a tesne pred šprintérskou prémiou v Mojadose. Davy však ešte zabojoval a získal 20 bodov za prvé miesto. Druhý bol Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), líder bodovacej súťaže. V závere prišlo k hromadnému pádu a bol v ňom aj Austrálčan Groves, ktorý bol najväčší favorit na víťazstvo. Špurt najlepšie odštartoval Ganna, no tesne pred páskou ho predstihol Dainese" povedal Dainese v cieli pre televízny štáb pretekov.V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, červený dres si Kuss postrážil. Američan má náskok 17 sekúnd pred tímovým kolegom Jonasom Vingegaardom z Dánska. Tretia priečka patrí Slovincovi Primožovi Rogličovi, rovnako z Jumbo-Visma, ktorý stráca 1:08 minúty. V sobotu je na programe kopcovitá 20. etapa z Manzanares Real do Guadarramy dlhá 208 km.