Dainese zvíťazil v 11. etape, dosiahol prvý triumf na GT

Na snímke vpravo v popredí taliansky cyklista Alberto Dainese z tímu DSM víťazí v 11. etape pretekov Giro d´Italia z mesta Santarcangelo di Romagna do mesta Reggio Emilia (203 km) v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP



Giro d´Italia - 11. etapa (Santarcangelo - Reggio Emilia, 203 km):



1. Alberto Dainese (Tal./DSM) 4:19:04 h

2. Fernando Gaviria (Kol./UAE-Team Emirates)

3. Simone Consonni (Tal./Cofidis, Solutions Crédits)

4. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ)

5. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal)

6. Mark Cavendish (V. Brit./Quick-Step Alpha Vinyl)

7. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo)

8. Sacha Modolo (Tal./Bardiani-CSF-Faizane)

9. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious)

10. Lawrence Naesen (Belg./AG2R Citroen) všetci rovnaký čas ako víťaz







celkové poradie po 11. etape:



1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 46:43:12 h

2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers)

3. Joao Almeida (Portug./UAE-Team Emirates) obaja +12 s

4. Romain Bardet (Fr./DSM) +14

5. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +20

6. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +28

7. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +29

8. Domenico Pozzovivo (Tal./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) +54

9. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:09 min

10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +1:22





Reggio Emilia 18. mája (TASR) - Talian Alberto Dainese zvíťazil v stredajšej 11. etape cyklistických pretekov Giro d´Italia. Viedla zo Santarcangela na pobreží do vnútrozemského mesta Reggio Emilia. Dvadsaťštyriročný jazdec tímu DSM zvládol 203 kilometrov dlhú trasu za 4:19:04 hodiny.V záverečnom špurte vyštartoval tesne pred cieľovou čiarou spoza Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (UAE-Team Emirates) a dosiahol prvé etapové víťazstvo na niektorom z podujatí Grand Tour. Najlepšiu trojku doplnil Daineseho krajan Simone Consonni z tímu Cofidis, Solutions Crédits.Belgičan Dries De Bondt sa držal v úniku vyše 60 kilometrov, no nakoniec ho pelotón dohnal približne kilometer pred cieľom. Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Španiel Juan Pedro Lopez z tímu Trek-Segafredo, ktorý skončil na 62. mieste. Pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) a Joaom Almeidom z Portugalska (UAE-Team Emirates) má dvanásťsekundový náskok.Z pretekov odstúpil po kurióznej nehode utorkový hrdina Biniam Girmay z Eritrey. Prvého afrického etapového víťaza na Gire zasiahla do oka korková zátka pri otváraní fľaše prosecca počas osláv triumfu.